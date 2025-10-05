تحديد ساعات عمل جسر الملك حسين أمام المسافرين ليوم غد الاثنين

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 5 تشرين الأول (بترا)- أعلنت إدارة أمن الجسور، أن ساعات عمل جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين ليوم غد الاثنين الموافق 6 تشرين الأول 2025 ستكون على النحو التالي:

- المسافرون العرب و(VIP): من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

-السياحة والمركبات الخاصة: من الساعة الثامنة صباحًا ولغاية الساعة الحادية عشرة ظهرًا.

ودعت الإدارة جميع المسافرين إلى الالتزام بمواعيد الحجز والتواجد عند الجسر قبل الموعد المحدد بساعة واحدة على الأقل لتسهيل إجراءات السفر، ومتابعة وسائل الإعلام الرسمية للاطلاع على أي قرارات تتعلق بفتح الجسر أو إغلاقه وساعات العمل المعتمدة.

05/10/2025 15:07:12