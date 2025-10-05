وزير الخارجية الأمريكي: اجتماعات جارية حول اتفاق إسرائيل وحماس

وزير الخارجية الأمريكي: اجتماعات جارية حول اتفاق إسرائيل وحماس
خبرني - قال وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، إن حركة حماس، وافقت من حيث المبدأ على ما سيحدث بعد الحرب، مضيفا: "اجتماعات تجري بشأن اتفاق إسرائيل وحماس".
وأردف "نأمل في الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بذلك بسرعة كبيرة".
وعند سؤاله عما إذا كانت هذه هي نهاية حرب غزة، قال إنه "ليس بعد إذ لا يزال هناك بعض العمل الذي يتعين القيام به".
وتابع روبيو "المرحلة الثانية وهي مرحلة نزع السلاح والانسحاب فلن تكون سهلة".
وعندما سُئل عما إذا كان يتوقع إطلاق سراح المحتجزين هذا الأسبوع، "نريد إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن". وأتبع "سنعرف سريعا ما إذا كانت حماس جادة أم لا".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أهداف مباراة إنبي وزد في دوري نايل...
الإمارات تحتفي بـيوم المعلم العالمي تقديرا لدوره في نهضة المجتمع وبنا...
فيضان غيَّر خريطة الأرض.. كيف تشكل البحر المتوسط في أسابيع؟...
6 قواعد للأزياء يتمسك بها مواليد الثمانينات ويعتبرها الجيل زد موضة قد...
البنوك المركزية تضيف 15 طن ذهب صافي إلى الاحتياطيات العالمية...
كارول سماحة تغني للرحباني...