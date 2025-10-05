مبابي يوجه رسالة مثيرة لفينيسيوس جونيور.. والأخير يرد

خبرني - تبادل نجما ريال مديد كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور رسائل الدعم عبر "إنستغرام" بعد فوز ريال مدريد على فياريال أمس السبت ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

حقق ريال مدريد فوزا بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة واقعة مميزة بعدما حصل فيني على ركلة جزاء ولكن كيليان مبابي تنازل عنها لصالح النجم البرازيلي من أجل دعمه.

وقام فينيسيوس جونيور في تنفيذ ركلة الجزاء بنجاح مسجلا هدفه الثاني في المباراة واختير نجم المباراة مقدما مستوى رائعا يمكن اعتباره الأفضل له هذا الموسم.

وعقب اللقاء قام كيليان بنشر في خاصية "القصص" على حسابه عبر منصة "إنستغرام" صورة له وهو يقوم بتقبيل رأس فينيسيوس قبل أن يسدد ركلة الجزاء.

وكتب النجم الفرنسي على الصورة قائلا: "دائما على قاربك" وأرفقها بعدة نجوم في إشارة إلى العلاقة المميزة بين النجمين الأبرز في ريال مدريد تحت قيادة تشابي ألونسو.

ليقوم البرازيلي بإعادة نشر الرسالة قائلا: "يا أخي نحن معا في هذا الأمر".

من جهته علق تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد على تنفيذ ركلات الجزاء خلال المؤتمر الصحفي موضحا أن القرار كان بينهما، لكن المنفذ الأول يبقى مبابي الذي سدد وسجل في كل مباراة هذا الموسم.

واستعاد ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني بشكل مؤقت قبل مباراة برشلونة ضد إشبيلية المقرر لها مساء اليوم الأحد.