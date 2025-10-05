  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بيرلا حرب تفوز بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2025 - فيديو

2025-10-05 09:03:05
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فازت الشابة بيرلا حرب، بقلب ملكة جمال لبنان لعام 2025، وذلك خلال حفل ضخم أقيم، يوم السبت، في استديوهات إيزول في زوق مصبح.
وحرب هي من بلدة المعمارية - جنوب لبنان، وتبلغ من العمر 22 عاماً، كما أنها متخصصة بالإدارة المالية والمصرفية.

لبنان 24

