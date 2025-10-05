رئيس مجلس النواب يهنئ جمهورية مصر العربية بذكرى السادس من أكتوبر

403
رئيس مجلس النواب يهنئ جمهورية مصر العربية بذكرى السادس من أكتوبر
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، على كافة المستويات والمجالات، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.
وثمن حرص البلدين الشقيقين على دعم وتنمية مسارات التعاون الثنائي، وما تشهده من تطور ونماء، في ظل جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.
كما أكد الاهتمام البرلماني على مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق، والتنسيق والتكامل، مع جمهورية مصر العربية، في ظل الشراكة الاستراتيجية، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خلال برقيتي التهنئة التي بعثهما معاليه، إلى معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة، ومتمنيًا لشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث المسلم برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.
