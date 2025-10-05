  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رئيس مجلس النواب يهنئ جمهورية مصر العربية بذكرى السادس من أكتوبر

2025-10-05 09:01:45
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أشاد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بعمق العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة، على كافة المستويات والمجالات، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وثمن حرص البلدين الشقيقين على دعم وتنمية مسارات التعاون الثنائي، وما تشهده من تطور ونماء، في ظل جهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، ومعالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية.

كما أكد الاهتمام البرلماني على مواصلة العمل المشترك والتعاون الوثيق، والتنسيق والتكامل، مع جمهورية مصر العربية، في ظل الشراكة الاستراتيجية، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

جاء ذلك خلال برقيتي التهنئة التي بعثهما معاليه، إلى معالي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، أعرب خلالهما عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة ذكرى اليوم السادس من أكتوبر المجيدة، ومتمنيًا لشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث المسلم برقية تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى ريهام عبدالحميد محمود إبراهيم خليل، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين.

MENAFN05102025000055011008ID1110152400

