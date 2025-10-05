مجلس التنمية الاقتصادية يختتم زيارة إلى الولايات المتحدة للترويج لفرص الاستثمار المتنوعة في المملكة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) اختتم مجلس التنمية الاقتصادية زيارة استراتيجية إلى الولايات المتحدة الأمريكية استمرت خمسة أيام حتى بداية هذا الأسبوع، برئاسة سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، ومشاركة عدد من مسؤولي المجلس المعني بالترويج للاستثمار بالمملكة. وهدفت الزيارة إلى إبراز المزايا التنافسية لمملكة البحرين وسهولة ممارسة الأعمال فيها أمام الشركات الأمريكية الرائدة، مع التركيز بشكل خاص على ثلاث قطاعات رئيسية وهي: الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، وتقنية المعلومات والاتصالات.

وشملت الزيارة مدينتي لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، حيث عقد مجلس التنمية الاقتصادية سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، إضافة إلى تنظيم لقاءات للتواصل مع مستثمرين محتملين وقادة أعمال.

وقد تم خلال هذه الفعاليات تسليط الضوء على المزايا التنافسية التي تتمتع بها البحرين، والنظام الداعم للأعمال فيها، إلى جانب الكفاءات الوطنية المؤهلة، أمام الشركات الراغبة في الاستفادة من فرص النمو الإقليمي في منطقة الخليج.

وفي إطار جهود المجلس للتسويق والتواصل الاستراتيجي على المستوى الدولي، شملت الزيارة اجتماعات استكشافية مع عدد من كبريات المؤسسات الإعلامية الأمريكية، كما تم تأمين مقابلة مع وكالة بلومبرغ.

وخلال المقابلة، أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف متانة وعمق العلاقات التاريخية بين البحرين والولايات المتحدة، مشيرة إلى الدور المستمر لمملكة البحرين في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي للأعمال، وإلى التزامها الدائم بتعزيز مجالات التكنولوجيا والابتكار.

ونظم مجلس التنمية الاقتصادية فعالية للتواصل وعشاء عمل في سان فرانسيسكو بالتعاون مع مؤسسة (MIT Technology Review) التابعة لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. استهلت الفعالية بكلمة افتتاحية من سعادة السيدة نور بنت علي الخليف، وحضرتها السيدة إليزابيث برامسون، الرئيس التنفيذي والناشر للمجلة، إلى جانب عدد من الرؤساء التنفيذيين من كبرى شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وأدار النقاشات السيد برايان برايسون، مدير المحتوى والفعاليات في المجلة، حيث تناولت الحوارات دور الذكاء الاصطناعي في دفع عجلة الابتكار والإنتاجية والتنافسية عبر الأسواق العالمية، مع تسليط الضوء على أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين في المجال التقني، ونجاحها في تعزيز اقتصاد قائم على المعرفة والرقمنة.

وتتمتع مملكة البحرين والولايات المتحدة بشراكة استراتيجية وتجارية تمتد لأكثر من مئة عام، وقد تعززت هذه العلاقة بموجب اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل (C-SIPA) التي عززت التعاون الثنائي في مجالات التكنولوجيا الناشئة والتجارة والاستثمار. وتخصص المنطقة التجارية الأمريكية الواقعة بالقرب من مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد – للشركات الأمريكية العاملة في المملكة، لتعظيم الفائدة من اتفاقية التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة الموقعة منذ عام 2006، والتي صممت لتعميق التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين البلدين.

ويعكس حجم الاستثمار قوة العلاقة الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الأمريكية المباشرة في البحرين من 387.4 مليون دولار أمريكي في عام 2020 إلى 537 مليون دولار في عام 2024. كما احتلت الولايات المتحدة المرتبة العاشرة ضمن أكبر المستثمرين في البحرين خلال عام 2024، باستثمارات بلغت 37.8 مليون دولار، تركزت بشكل رئيسي في قطاعات تقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات المالية، والصناعات التحويلية. وتشمل قائمة الشركات الأمريكية البارزة التي تعمل في البحرين: أمازون ويب سيرفيسز، وأمريكان إكسبريس، وسيتي بنك، وسيسكو، وكيمبرلي-كلارك، وموندليز، وهو ما يعكس البيئة الداعمة للأعمال في المملكة.

وتعكس هذه الزيارة الاستراتيجية التزام البحرين المستمر بجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة. ويواصل مجلس التنمية الاقتصادية، بدعم من فريق البحرين، ترسيخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للخدمات المالية والصناعات التحويلية والابتكار الرقمي، مدعومًا بتكاليف تشغيلية تنافسية واتصال متطور بالأسواق الإقليمية والعالمية.