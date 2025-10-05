هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُعلن عن تدشين النسخة المحدثة من سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2.0

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تنفيذًا لتوجيهات الفريق أول الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات، وفي إطار ما تبذله لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات من جهود لتعزيز ودعم القطاع الحكومي تقنيًا، فقد أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تدشين النسخة المحدثة من سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2.0 عبر الموقع الرسمي للهيئة gov ، من خلال إتاحة عدد من الإضافات والتحسينات على بنودها، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المتغيرة للمستخدمين والامتثال للمعايير المحلية والدولية ومواكبتها.

وتشمل هذه التغييرات والإضافات "استحداث رخصة البيانات الحكومية المفتوحة"، والتي تنظم الشروط والأحكام في استخدام البيانات المفتوحة المنشورة سواء عبر بوابة البحرين للبيانات المفتوحة أو عبر مواقع الجهات الحكومية، مع إضافة "تاريخ إصدار البيانات وتتبع تغييرها"، والذي يمكّن المستخدمين من الوصول إلى جميع النسخ السابقة من مجموعات البيانات مع ذكر تفاصيل تاريخ النشر والتعديلات التي طرأت عليها.

كذلك تم تطوير "آلية طلب البيانات"، والتي تمكن الجمهور من تقييم البيانات المنشورة وتقديم اقتراحاتهم لإضافة مجموعة بيانات جديدة، مع إتاحة "خيارات تحميل البيانات" بصيغ متعددة، مع إمكانية تحميل مجموعات البيانات بالجملة، أو بشكل انتقائي بناء على ما يفضله المستخدم.

ومن التحسينات التي اشتملت عليها النسخة المحدثة 2.0، "زيادة صيغ البيانات" القابلة للقراءة بصورة آلية مثل صيغ JSON ،GeoJSON ،RDF، إلى جانب الصيغ المتاحة مسبقًا XML وCSV، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير الدولية لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية مثل (SDMX)، وكذلك تحسين "البيانات الوصفية" من خلال إلزام الجهات بإتاحة البيانات الوصفية بصيغ مفتوحة وقابلة للقراءة آليًا، مع "تعزيز مبادرات التوعية" من خلال حث الجهات الحكومية على المزيد من الأنشطة المشجعة على استخدام البيانات المفتوحة مثل مسابقات الهاكثون والحملات التوعوية وورش العمل إلى جانب "تعزيز الشراكات والمشاركات العامة" من خلال التأكيد على التعاون والمشاركة في أنشطة إنشاء البيانات وتقييمها، مع توسيع نطاق المستفيدين وأصحاب المصلحة (مثل الأفراد، والقطاعين العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات البحثية).

كذلك تم تحسين السياسة بشكل عام من خلال إضافة سجل لتتبع التغييرات والتعديلات على الوثيقة، وإعادة تنسيق وهيكلة المحتوى وتنسيق العرض، وإعادة صياغة بعض الكلمات والعبارات بهدف التوضيح وتحسين فهم البنود.

وحول إطلاق السياسة المحدثة، أكد نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد المطاوعة أن التغييرات التي تم إدخالها على السياسية تتماشى مع القوانين المحلية ذات العلاقة مثل (قانون حماية معلومات ووثائق الدولة وقانون حماية البيانات الشخصية)، كما تواكب وتتوافق مع المعايير والممارسات الدولية مثل (ODIN) ومتطلبات الأمم المتحدة المتضمنة في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI).

وبيّن أن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة 2.0 تساهم ومن خلال بنودها المعدلة في دعم الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية وتحقيق الشفافية التامة، كما تفتح المجال أمام الجمهور من المواطنين والمقيمين للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم والتي تُسهم بدورها في تحسين البيانات الحكومية، فضلًا عن أثر تطوير السياسة في إتاحة خيارات متعددة أمام المستخدمين من خلال توفير البيانات بصيغ متعددة تدعم القراءة الآلية للبيانات وتُسهل ربطها بالأنظمة والتطبيقات.

ودعت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية جميع الجهات الحكومية إلى الاطلاع على السياسة، بهدف أخذها بعين الاعتبار وتطبيقها في المشاريع والمبادرات والخدمات والعمليات التشغيلية التي ينفذونها، كما دعت المطورين والباحثين إلى الاستفادة من البيانات المفتوحة التي تقدمها الحكومة عبر بوابة البيانات المفتوحة لتنفيذ وإطلاق المشاريع الرائدة والمبتكرة، كما شجعت الهيئة جميع الجهات والجمهور إلى المبادرة بتقديم آرائهم ومقترحاتهم بشأن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة المحدثة 2.0 والمساهمة في تحسينها وتطويرها.

الجدير بالذكر أن سياسة البيانات الحكومية المفتوحة تُعد واحدة من السياسات الرقميّة لمملكة البحرين التي اعتمدها مجلس الوزراء في أكتوبر 2021، والتي تمثل التزامًا حكوميًا بتعزيز الشفافية والمساءلة من خلال إتاحة البيانات غير الحساسة للجمهور، مما يُسهم في تمكين المواطنين والباحثين ورواد الأعمال من الوصول إلى المعلومات الحكومية واستخدامها بطرق مبتكرة لتطوير الخدمات وتحسين جودتها سعيًا لإضافة المزيد من الإنجازات الرقمية للمملكة لتعزيز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.