403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
إسبانيا تشهد مظاهرات حاشدة دعمًا لغزة
(MENAFN) أعلنت الشرطة الإسبانية الأحد عن اعتقال ثمانية أشخاص وإصابة 20 شرطيًا في اشتباكات مع متظاهرين داعمين لفلسطين في برشلونة. وأوضحت الشرطة أن الاشتباكات اندلعت بعد أن أقدم المتظاهرون على إتلاف متاجر اعتبروها مرتبطة بإسرائيل، وذلك أثناء مسيرة كانت في بدايتها سلمية، حيث شارك فيها نحو 70 ألف متظاهر يوم السبت.
وشهدت مدريد ومدن إسبانية أخرى، بالإضافة إلى روما ولشبونة، تظاهرات مماثلة ضد السياسات الإسرائيلية، في وقت تعم الغضب بعد اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق من برشلونة في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة.
في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات للتلفزيون الإسباني، بأن 21 من بين 49 إسبانيًا احتجزتهم القوات الإسرائيلية في أسطول المساعدات سيعودون جواً إلى إسبانيا من تل أبيب يوم الأحد.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت قد اعترفت في مايو/ أيار 2024 بدولة فلسطين، وتعد من أبرز المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة. كما قامت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي بحظر نقل السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات للاستخدام العسكري إلى إسرائيل.
وشهدت مدريد ومدن إسبانية أخرى، بالإضافة إلى روما ولشبونة، تظاهرات مماثلة ضد السياسات الإسرائيلية، في وقت تعم الغضب بعد اعتراض إسرائيل لأسطول المساعدات "أسطول الصمود العالمي" الذي انطلق من برشلونة في محاولة لكسر الحصار المفروض على غزة.
في سياق متصل، أفاد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات للتلفزيون الإسباني، بأن 21 من بين 49 إسبانيًا احتجزتهم القوات الإسرائيلية في أسطول المساعدات سيعودون جواً إلى إسبانيا من تل أبيب يوم الأحد.
تجدر الإشارة إلى أن إسبانيا كانت قد اعترفت في مايو/ أيار 2024 بدولة فلسطين، وتعد من أبرز المنتقدين لأفعال إسرائيل في غزة. كما قامت الحكومة الإسبانية الشهر الماضي بحظر نقل السفن والطائرات التي تحمل أسلحة أو وقود طائرات للاستخدام العسكري إلى إسرائيل.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أهداف مباراة إنبي وزد في دوري نايل...
الإمارات تحتفي بـيوم المعلم العالمي تقديرا لدوره في نهضة المجتمع وبنا...
فيضان غيَّر خريطة الأرض.. كيف تشكل البحر المتوسط في أسابيع؟...
6 قواعد للأزياء يتمسك بها مواليد الثمانينات ويعتبرها الجيل زد موضة قد...
البنوك المركزية تضيف 15 طن ذهب صافي إلى الاحتياطيات العالمية...
كارول سماحة تغني للرحباني...