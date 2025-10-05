403
الرئيس الصربي يحذر من قرب إندلاع حرب عالمية
(MENAFN) حذر الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، من أن العالم يقترب من اندلاع صراع عالمي في ظل التحضيرات العسكرية الجارية في العديد من الدول. وفي تصريحات تلفزيونية حديثة، أكد أن الاستعدادات للحرب تعني أن النزاع بات وشيكًا.
وقال فوتشيتش في حديثه الإعلامي: "الجميع يستعد للحرب. وعندما يستعدون لها، فهذا يعني أنها ستندلع. وهذا ما سيحدث، أؤكد لكم، لأنني أرى ما يحدث وكيف يترقبه الجميع من حولي".
وأضاف الرئيس الصربي أن التوترات العالمية الحالية دفعت الدول إلى اختيار الجانبين الذين سيتحالفون معهما، مشيرًا إلى أن "الجميع يستعد للحرب. المسألة تتعلق فقط بأي جانب ينتمي كلٌّ منا".
وأكد فوتشيتش أن بلاده تسعى لتجنب الحرب قدر الإمكان، لكنه أعرب عن مخاوفه من أن العالم قد لا يسمع صرخات السلام: "نودُّ تجنُّب الحروب والصراعات، لكن أخشى أن لا أحد يريد الاستماع بعد الآن. الجميع يُجهِّز نفسه للحروب بجدٍّ واجتهاد".
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ حساس تزداد فيه التحذيرات من خطر تصاعد التوترات، لا سيما بين روسيا ودول حلف شمال الأطلسي. ويتخوف العديد من السياسيين من أن أي خطأ قد يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة قد تغير مجرى التاريخ.
