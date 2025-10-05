403
إثيوبيا تنفي اتهامات مصر بشأن دورها بالتسبب في فيضانات السودان
(MENAFN) ردت إثيوبيا بشدة، السبت، على التصريحات الصادرة عن مصر، التي اتهمتها فيها بالتسبب في فيضانات السودان جراء فتح بوابات سد النهضة الذي افتُتح مؤخراً على نهر النيل. هذا التصعيد أثار توتراً جديداً بين البلدين.
افتُتح سد النهضة الإثيوبي الكبير، الذي يُعد أكبر منشأة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، في بداية شهر سبتمبر. وفي يوم الجمعة، أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا أكدت فيه أنها تابعت تطورات فيضان نهر النيل هذا العام، مشيرة إلى أن التصرفات الأحادية التي قامت بها إثيوبيا في إدارة السد، والتي وصفتها بأنها "غير شرعية" و"مخالفة للقانون الدولي"، كانت السبب الرئيسي للأضرار التي لحقت السودان.
وقالت الوزارة المصرية إن "هذه التصرفات ألحقت أضراراً بالسودان (...) وتفتقر إلى أبسط قواعد المسؤولية والشفافية، وتمثل تهديداً مباشراً لحياة وأمن شعوب دول المصب".
من جانبها، أكدت السلطات السودانية أن الفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في السودان، بما في ذلك العاصمة الخرطوم، هي نتيجة لتغير المناخ وهطول الأمطار الغزيرة بشكل استثنائي، بالإضافة إلى فتح بوابات السدود.
وفي ردها على هذه الاتهامات، وصفت وزارة المياه الإثيوبية في بيانها السبت التصريحات المصرية بأنها "ضارة وكاذبة وتهدف إلى خداع المجتمع الدولي."
