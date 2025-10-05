  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
لأنك بداية في كل حكاية"، تحتفل الأسرة التربوية باليوم العالمي للمعلم"

2025-10-05 08:24:43
(MENAFN) في عصر تتسارع فيه التغيرات وتتبدل فيه الأدوار، يظل المعلم الثابت والمخلص هو الركيزة الأساسية في تشكيل الإنسان وصانع أولى الحكايات في حياة كل طالب. فالمعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة فحسب، بل هو ملهم ومربي وشريك حقيقي في رسم ملامح المستقبل.

وتحت شعار "لأنك بداية في كل حكاية"، تحتفل الأسرة التربوية اليوم الموافق الخامس من تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم، معبرة عن الفخر والامتنان للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في بناء الإنسان والمجتمع.

وقد اختارت جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي هذا الشعار ليكون محور احتفالية العام، لتأكيد أن كل قصة نجاح تبدأ بمعلم آمن بقدرات طلابه وفتح أمامهم آفاق الإبداع.

وتُعد جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز من أبرز أدوات التشجيع والتمكين في الساحة التعليمية، حيث تعكس مكانة المعلم في منظومة التعليم وتمنحه دفعة معنوية ومهنية نحو مزيد من التميز. فوجود جائزة خاصة للمعلمين لا يمثل تكريماً فردياً فقط، بل هو اعتراف جماعي برسالة المعلم ودعوة لتعميم ثقافة التميز داخل البيئة التعليمية، وتحويلها إلى مؤشر للتطوير والتقدم.

MENAFN05102025000045017281ID1110152358

