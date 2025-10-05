403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
لأنك بداية في كل حكاية"، تحتفل الأسرة التربوية باليوم العالمي للمعلم"
(MENAFN) في عصر تتسارع فيه التغيرات وتتبدل فيه الأدوار، يظل المعلم الثابت والمخلص هو الركيزة الأساسية في تشكيل الإنسان وصانع أولى الحكايات في حياة كل طالب. فالمعلم لا يقتصر دوره على نقل المعرفة فحسب، بل هو ملهم ومربي وشريك حقيقي في رسم ملامح المستقبل.
وتحت شعار "لأنك بداية في كل حكاية"، تحتفل الأسرة التربوية اليوم الموافق الخامس من تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم، معبرة عن الفخر والامتنان للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في بناء الإنسان والمجتمع.
وقد اختارت جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي هذا الشعار ليكون محور احتفالية العام، لتأكيد أن كل قصة نجاح تبدأ بمعلم آمن بقدرات طلابه وفتح أمامهم آفاق الإبداع.
وتُعد جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز من أبرز أدوات التشجيع والتمكين في الساحة التعليمية، حيث تعكس مكانة المعلم في منظومة التعليم وتمنحه دفعة معنوية ومهنية نحو مزيد من التميز. فوجود جائزة خاصة للمعلمين لا يمثل تكريماً فردياً فقط، بل هو اعتراف جماعي برسالة المعلم ودعوة لتعميم ثقافة التميز داخل البيئة التعليمية، وتحويلها إلى مؤشر للتطوير والتقدم.
وتحت شعار "لأنك بداية في كل حكاية"، تحتفل الأسرة التربوية اليوم الموافق الخامس من تشرين الأول باليوم العالمي للمعلم، معبرة عن الفخر والامتنان للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في بناء الإنسان والمجتمع.
وقد اختارت جمعية جائزة الملكة رانيا للتميز التربوي هذا الشعار ليكون محور احتفالية العام، لتأكيد أن كل قصة نجاح تبدأ بمعلم آمن بقدرات طلابه وفتح أمامهم آفاق الإبداع.
وتُعد جائزة الملكة رانيا العبدالله للمعلم المتميز من أبرز أدوات التشجيع والتمكين في الساحة التعليمية، حيث تعكس مكانة المعلم في منظومة التعليم وتمنحه دفعة معنوية ومهنية نحو مزيد من التميز. فوجود جائزة خاصة للمعلمين لا يمثل تكريماً فردياً فقط، بل هو اعتراف جماعي برسالة المعلم ودعوة لتعميم ثقافة التميز داخل البيئة التعليمية، وتحويلها إلى مؤشر للتطوير والتقدم.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أهداف مباراة إنبي وزد في دوري نايل...
الإمارات تحتفي بـيوم المعلم العالمي تقديرا لدوره في نهضة المجتمع وبنا...
فيضان غيَّر خريطة الأرض.. كيف تشكل البحر المتوسط في أسابيع؟...
6 قواعد للأزياء يتمسك بها مواليد الثمانينات ويعتبرها الجيل زد موضة قد...
البنوك المركزية تضيف 15 طن ذهب صافي إلى الاحتياطيات العالمية...
كارول سماحة تغني للرحباني...