أبحاث جديدة تكشف الأثر الحقيقي للذكاء الاصطناعي على سوق العمل
(MENAFN) كشفت دراسات حديثة أن الذكاء الاصطناعي لم يحدث تحولاً جوهرياً في سوق العمل كما يروج له قادة شركات التكنولوجيا الكبرى. وأفادت صحيفة "فيننشال تايمز" البريطانية أن أبحاثاً اقتصادية أجريت في مختبر الموازنة بجامعة ييل الأمريكية ومركز بروكينغز إنستيتوشن توصلت إلى أن إطلاق أداة "شات جي بي تي" من قبل شركة "أوبن إيه آي" في نوفمبر 2022 لم يغير بشكل ملحوظ من ديناميكيات سوق العمل مقارنة بالتحولات التكنولوجية السابقة.
وفقاً للدراسة، التي اعتمدت على بيانات رسمية لسوق العمل وأرقام من شركات التكنولوجيا حول استخدام الذكاء الاصطناعي، فإن الأدلة على تأثير هذه الأدوات في تقليص الوظائف كانت محدودة. فقد أظهرت التحليلات أن الذكاء الاصطناعي التوليدي، رغم استخدامه الواسع في القطاع التكنولوجي، لم يغير هيكل الوظائف في الاقتصاد الأمريكي بشكل جذري، مقارنة بتأثيرات ظهور الإنترنت أو الحواسيب.
جاءت هذه النتائج في وقت يزداد فيه القلق حول احتمال أن يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى اختفاء مزيد من الوظائف، خاصة بين الخريجين الجدد. وقد أكدت الدراسة أن الزيادة في معدلات البطالة بين الخريجين الجدد ترتبط بتغيرات في طبيعة الوظائف المعروضة في السوق، وليس بالذكاء الاصطناعي التوليدي ذاته.
وتتناقض هذه الاستنتاجات مع التصريحات المتكررة لقادة شركات التكنولوجيا الكبرى، الذين أشاروا مراراً إلى أن الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تغييرات سريعة وكبيرة في سوق العمل. في هذا السياق، أشار تقرير حديث صادر عن المعهد البريطاني للمعايير شمل أكثر من 800 قائد أعمال في 8 دول إلى أن 39% من المشاركين قالوا إن الذكاء الاصطناعي دفعهم إلى تقليص الوظائف المتاحة للمبتدئين.
