الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن يحتفل بمناسبة يوم المعلم
(MENAFN) نظم الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بمشاركة أعضاء النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص، وعدد من المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة، وبحضور رئيس الاتحاد خالد الفناطسة ونائب الرئيس خالد أبو مرجوب، حسبما أفادت التقارير.
وفي كلمة له خلال الحفل، قال الفناطسة مخاطباً المعلمين: "لابد من وقفة إجلال واحترام ووفاء وإخلاص لهؤلاء الرسل الذين بذلوا الغالي والنفيس للقيام بدور هام في سبيل المعرفة وبناء العقول الناشئة، وهم أهل للتقدير والتبجيل، ومنهم تقتبس الأجيال روح المواطنة الحقة الصالحة، وهم البناة الحقيقيون، لأنهم يبنون الإنسان، والإنسان غاية الحياة ومنطقها، فأي الكلمات توازي حقهم، وأي حديث يمنحهم حقهم الحقيقي".
وأشار الفناطسة إلى الجهود التي تبذلها النقابة لتوفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وخاصة من خلال منصة العقد الإلكتروني، التي تتيح تسجيل وتوثيق عقود العاملين في المدارس الخاصة ورياض الأطفال إلكترونياً، كبديل عن العقود الورقية، تماشياً مع التحول الرقمي في سوق العمل. وأوضح أن أكثر من 50 ألف عقد عمل تم تسجيلها إلكترونياً على هذه المنصة خلال العام الدراسي الماضي، وفقًا لتقارير الاتحاد.
