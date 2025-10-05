403
ريال مدريد ينتصر على فياريال ويتأهل للصدارة
(MENAFN) سجل فينيسيوس جونيور هدفين، وأضاف كيليان مبابي هدفًا في الدقائق الأخيرة، ليقودا ريال مدريد إلى فوز ثمين 3-1 على فياريال ضمن منافسات الدوري الإسباني الممتاز يوم السبت.
وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة، ليتصدر الترتيب بفارق نقطتين عن برشلونة الذي يلتقي إشبيلية اليوم الأحد، بينما يحتل فياريال المركز الثالث بـ 16 نقطة.
بدأت المباراة بشكل متوازن، لكن ريال مدريد بدأ في فرض سيطرته مع مرور أول 20 دقيقة. في الدقيقة 22، ارتقى أوريليان تشواميني لتمريرة عرضية، وأرسلها برأسه لكنها مرت بجوار القائم.
وبعد لحظات، استغل كيليان مبابي تمريرة غير دقيقة من دفاع فياريال، ومرر الكرة إلى فرانكو ماستانتونو الذي سدد كرة من مسافة قريبة، لكن المدافع ريناتو فيغا أبعدها فوق العارضة.
على الجهة الأخرى، حصل فياريال على عدة فرص في الشوط الأول، حيث اقتحم تاني أولواسيي منطقة الجزاء، ليواجه الحارس تيبو كورتوا، الذي تألق في التصدي للكرة بشكل رائع.
