403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وقع الأردن والمغرب اتفاقيتين للتعاون القضائي بين البلدين
(MENAFN) وقّع وزير العدل الأردني الدكتور بسام التلهوني، ونظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، اليوم اتفاقيتين تهدفان إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات العدالة، حسبما أفادت التقارير.
وتنص الاتفاقية الأولى على تنظيم نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجزائية والجنائية. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة العدالة، وتسهيل تنفيذ الأحكام، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة عبر الحدود.
وأكد التلهوني بعد مراسم التوقيع أن العلاقات بين الأردن والمغرب "تاريخية وثيقة أرساها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك الحسن الثاني، وتعززت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك محمد السادس"، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة في مسار التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن "التفاهمات الجديدة تفتح آفاقا أوسع لتبادل المعلومات والخبرات القانونية، وتسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، إلى جانب تطوير آليات التعاون في التحقيق وتنفيذ الأحكام وتسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
وتنص الاتفاقية الأولى على تنظيم نقل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية بين الأردن والمغرب، فيما تتعلق الاتفاقية الثانية بالمساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في القضايا الجزائية والجنائية. ويهدف هذا التعاون إلى تطوير منظومة العدالة، وتسهيل تنفيذ الأحكام، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة عبر الحدود.
وأكد التلهوني بعد مراسم التوقيع أن العلاقات بين الأردن والمغرب "تاريخية وثيقة أرساها الراحلان جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك الحسن الثاني، وتعززت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك محمد السادس"، مشيراً إلى أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة مهمة في مسار التعاون القضائي بين البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن "التفاهمات الجديدة تفتح آفاقا أوسع لتبادل المعلومات والخبرات القانونية، وتسهم في ترسيخ سيادة القانون وتحقيق العدالة، إلى جانب تطوير آليات التعاون في التحقيق وتنفيذ الأحكام وتسليم المطلوبين وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أهداف مباراة إنبي وزد في دوري نايل...
الإمارات تحتفي بـيوم المعلم العالمي تقديرا لدوره في نهضة المجتمع وبنا...
فيضان غيَّر خريطة الأرض.. كيف تشكل البحر المتوسط في أسابيع؟...
6 قواعد للأزياء يتمسك بها مواليد الثمانينات ويعتبرها الجيل زد موضة قد...
البنوك المركزية تضيف 15 طن ذهب صافي إلى الاحتياطيات العالمية...
كارول سماحة تغني للرحباني...