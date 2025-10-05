403
تشهد سماء الأردن أول بدر الثلاثاء القادم
(MENAFN) تشهد سماء المملكة الأردنية يوم الثلاثاء المقبل حدثًا فلكيًا مميزًا يتمثل في اكتمال القمر بشكل استثنائي، فيما يعرف بـ"البدر العملاق"، والذي يُعد الأول والأكبر والأكثر لمعانًا خلال عام 2025، حسبما أفادت التقارير.
وسوف يظهر البدر العملاق بعد غروب الشمس بلونه الأحمر المميز، مما يوفر فرصة فريدة لعشاق التصوير والفلك لمتابعة جمال السماء والتأمل في حركة الأجرام السماوية بدقة.
ودعا خبراء الفلك المهتمين للاستفادة من هذه الظاهرة لمشاهدتها وتصويرها، مؤكدين أن وضوح السماء وظروف الطقس المحلية يلعبان دورًا كبيرًا في جودة الرصد.
وقال رئيس الجمعية الفلكية الأردنية الدكتور عمار السكجي إن ظاهرة "البدر العملاق" ستكتمل الساعة 6:47 صباح الثلاثاء بتوقيت الأردن، أي بعد غروب القمر بلونه الأحمر من الأفق الغربي للسماء بنحو 10 دقائق.
وأضاف أن القمر سيظهر في برج الحوت عند اكتماله، مشيرًا إلى أن هذا البدر يعد الأكبر والأكثر لمعانًا في عام 2025، وسيتبعه بدران عملاقان آخران في الخامس من تشرين الثاني والرابع من كانون الأول المقبلين.
