وزير التربية والتعليم الأردني يخصص قطع أراضٍ بنصف السعر للمعلمين

أكد وزير التربية والتعليم عزمي محافظة خلال حفل التكريم السنوي للمعلمين بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، أن الحكومة تواصل دعمها للمعلمين تقديرًا لدورهم في بناء الإنسان وغرس القيم الوطنية. وقال محافظة: "نقف اليوم وقفة وفاء وتقدير لكل المعلمات والمعلمين الذين نذروا أنفسهم لبناء الإنسان وغرس القيم وصياغة المثل العليا في هذا الوطن العزيز"، مشددًا على التزام الحكومة بمواصلة دعم رسالة المعلم، بقيادة المعلم الأول جلالة الملك عبدالله الثاني.وأشار الوزير إلى أن الحكومة، ومن خلال توجيه ودعم مباشر من رئيس الوزراء، بادرت باتخاذ مجموعة من الإجراءات لصالح المعلمين، أهمها تخصيص قطع أراضٍ بنصف السعر في مختلف مناطق المملككة، مؤكداً استمرار هذا الدعم مستقبلاً، وفقًا لتقارير رسمية.وأضاف محافظة أن الحكومة قامت بصرف السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، كما ضاعفت نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي من خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة اعتبارًا من العام الجامعي الحالي. كما سيتم تخصيص نسبة خمسة بالمئة من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات، بالإضافة إلى زيادة عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من ستين بعثة إلى مئة وعشرين بعثة.

MENAFN05102025000045017281ID1110152345