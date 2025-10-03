سلوت يؤكد غياب أليسون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

ليفربول‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكد‭ ‬المدرب‭ ‬الهولندي‭ ‬لليفربول‭ ‬متصدر‭ ‬الدوري‭ ‬الإنجليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أرنه‭ ‬سلوت‭ ‬غياب‭ ‬حارس‭ ‬مرماه‭ ‬الأساسي‭ ‬الدولي‭ ‬البرازيلي‭ ‬أليسون‭ ‬بيكر‭ ‬عن‭ ‬الملاعب‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬المقبلة‭ ‬وذلك‭ ‬إثر‭ ‬تعرضه‭ ‬للإصابة‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬التركي‭ (‬0-1‭) ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وقال‭ ‬سلوت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬مواجهة‭ ‬تشلسي‭ ‬المرتقبة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإنكليزي‭ ‬الممتاز‭ ‬‮«‬لن‭ ‬يكون‭ ‬أليسون‭ ‬ضمن‭ ‬عداد‭ ‬الفريق‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الغد‭ ‬ولن‭ ‬يسافر‭ ‬أيضا‭ ‬للالتحاق‭ ‬بالمنتخب‭ ‬البرازيلي‮»‬‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬صعوبة‭ ‬معرفة‭ ‬فترة‭ ‬تعافي‭ ‬الحارس‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬سيكون‭ ‬الأمر‭ ‬مفاجئا‭ ‬إذا‭ ‬لعب‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى‭ ‬بعد‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ (‬10‭ ‬أيام‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل‭) ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬تسير‭ ‬الأمور‭ ‬بسرعة‭ ‬أكبر‭ ‬أو‭ ‬أقل‮»‬‭.‬

وأصيب‭ ‬أليسون‭ ‬بتمزق‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬56‭ ‬ضد‭ ‬غلطة‭ ‬سراي‭ ‬وحل‭ ‬بدلا‭ ‬منه‭ ‬الحارس‭ ‬الجورجي‭ ‬جورجي‭ ‬مامارداشفيلي‭.‬

وكشف‭ ‬سلوت‭ ‬أن‭ ‬المهاجم‭ ‬الفرنسي‭ ‬هوغو‭ ‬ايكيتيكيه‭ ‬الذي‭ ‬يتعافى‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬طفيفة‭ ‬سيتدرب‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قبل‭ ‬اتخاذ‭ ‬القرار‭ ‬النهائي‭ ‬بمشاركته‭ ‬من‭ ‬عدمها‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬تشلسي‭.‬

ويتصدر‭ ‬ليفربول‭ ‬الترتيب‭ ‬متقدما‭ ‬بفارق‭ ‬نقطتين‭ ‬عن‭ ‬أرسنال‭ (‬15‭ ‬مقابل‭ ‬13‭).‬