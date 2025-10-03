سلوت يؤكد غياب أليسون

سلوت يؤكد غياب أليسون
ليفربول - (أ ف ب): أكد المدرب الهولندي لليفربول متصدر الدوري الإنجليزي لكرة القدم أرنه سلوت غياب حارس مرماه الأساسي الدولي البرازيلي أليسون بيكر عن الملاعب إلى ما بعد النافذة الدولية المقبلة وذلك إثر تعرضه للإصابة خلال المباراة ضد غلطة سراي التركي (0-1) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وقال سلوت في مؤتمر صحفي عشية مواجهة تشلسي المرتقبة في الدوري الإنكليزي الممتاز «لن يكون أليسون ضمن عداد الفريق في مباراة الغد ولن يسافر أيضا للالتحاق بالمنتخب البرازيلي» مشيرا إلى صعوبة معرفة فترة تعافي الحارس من الإصابة.
وأضاف «سيكون الأمر مفاجئا إذا لعب في المباراة الأولى بعد النافذة الدولية (10 أيام ابتداء من الاثنين المقبل) ثم قد تسير الأمور بسرعة أكبر أو أقل».
وأصيب أليسون بتمزق في العضلة الخلفية في الدقيقة 56 ضد غلطة سراي وحل بدلا منه الحارس الجورجي جورجي مامارداشفيلي.
وكشف سلوت أن المهاجم الفرنسي هوغو ايكيتيكيه الذي يتعافى من إصابة طفيفة سيتدرب اليوم الجمعة قبل اتخاذ القرار النهائي بمشاركته من عدمها في مواجهة تشلسي.
ويتصدر ليفربول الترتيب متقدما بفارق نقطتين عن أرسنال (15 مقابل 13).
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1- 10- 2025...