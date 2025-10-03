غياب كارفاخال ووليامس وموراتا عن تشكيلة إسبانيا

غياب كارفاخال ووليامس وموراتا عن تشكيلة إسبانيا
مدريد - (أ ف ب): أعلن مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم لويس دي لا فوينتي أمس الجمعة عن تشكيلته لمباراتي تصفيات أوروبا المؤهلة الى كأس العالم 2026 المقبلتين ضد جورجيا وبلغاريا، ويغيب عنها داني كارفاخال، نيكو وليامس وألفارو موراتا، فيما ضمت لاعبي أتلتيكو مدريد بابلو باريوس وماركوس يورنتي.
وجاء استدعاء باريوس المتوج بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة الالعاب الاولمبية باريس الصيف الماضي، بعد أن أصبح أساسيا في صفوف ناديه، ولتعويض غياب لاعب برشلونة فيرمين لوبيس الذي يعاني من إصابة في العضلة القطنية.
من جهته، يعود يورنتي إلى المنتخب الوطني بدلا من لاعب سلتا فيغو أوسكار مينغويسا المصاب.
وضمت القائمة نجم برشلونة الواعد لامين جمال العائد للتو من اصابة تعرض لها مع المنتخب في فترة التوقف الاخيرة في سبتمبر الماضي، وذلك على الرغم من انتقادات المدرب الالماني لبرشلونة هانزي فليك الذي اتهم المنتخب الإسباني بتفاقم إصابته بإجباره على اللعب خلال النافذة الدولية السابقة.
ويغيب عن تشكيلة اسبانيا العديد من المتوجين معها بلقب كأس أوروبا العام الماضي في مقدمتهم مدافع ريال مدريد داني كارفاخال جناح اتلتيك بلباو نيكو وليامس بسبب الإصابة، والقائد مهاجم كومو الايطالي الفارو موراتا الذي يحاول العودة إلى مستواه، ولاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي فابيان رويس بعدما فضل لا فوينتي إراحته.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1- 10- 2025...