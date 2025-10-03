غياب كارفاخال ووليامس وموراتا عن تشكيلة إسبانيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أعلن‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬لويس‭ ‬دي‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬تشكيلته‭ ‬لمباراتي‭ ‬تصفيات‭ ‬أوروبا‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭ ‬المقبلتين‭ ‬ضد‭ ‬جورجيا‭ ‬وبلغاريا،‭ ‬ويغيب‭ ‬عنها‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال،‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬وألفارو‭ ‬موراتا،‭ ‬فيما‭ ‬ضمت‭ ‬لاعبي‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬بابلو‭ ‬باريوس‭ ‬وماركوس‭ ‬يورنتي‭.‬

وجاء‭ ‬استدعاء‭ ‬باريوس‭ ‬المتوج‭ ‬بذهبية‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الالعاب‭ ‬الاولمبية‭ ‬باريس‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬ناديه،‭ ‬ولتعويض‭ ‬غياب‭ ‬لاعب‭ ‬برشلونة‭ ‬فيرمين‭ ‬لوبيس‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬القطنية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬يعود‭ ‬يورنتي‭ ‬إلى‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬لاعب‭ ‬سلتا‭ ‬فيغو‭ ‬أوسكار‭ ‬مينغويسا‭ ‬المصاب‭.‬

وضمت‭ ‬القائمة‭ ‬نجم‭ ‬برشلونة‭ ‬الواعد‭ ‬لامين‭ ‬جمال‭ ‬العائد‭ ‬للتو‭ ‬من‭ ‬اصابة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬التوقف‭ ‬الاخيرة‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬انتقادات‭ ‬المدرب‭ ‬الالماني‭ ‬لبرشلونة‭ ‬هانزي‭ ‬فليك‭ ‬الذي‭ ‬اتهم‭ ‬المنتخب‭ ‬الإسباني‭ ‬بتفاقم‭ ‬إصابته‭ ‬بإجباره‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬خلال‭ ‬النافذة‭ ‬الدولية‭ ‬السابقة‭.‬

ويغيب‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬اسبانيا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المتوجين‭ ‬معها‭ ‬بلقب‭ ‬كأس‭ ‬أوروبا‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬مقدمتهم‭ ‬مدافع‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬داني‭ ‬كارفاخال‭ ‬جناح‭ ‬اتلتيك‭ ‬بلباو‭ ‬نيكو‭ ‬وليامس‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة،‭ ‬والقائد‭ ‬مهاجم‭ ‬كومو‭ ‬الايطالي‭ ‬الفارو‭ ‬موراتا‭ ‬الذي‭ ‬يحاول‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬مستواه،‭ ‬ولاعب‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭ ‬فابيان‭ ‬رويس‭ ‬بعدما‭ ‬فضل‭ ‬لا‭ ‬فوينتي‭ ‬إراحته‭.‬