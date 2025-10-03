استجابة لرغبة الإدارة.. الشيخ يتراجع

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

أكد‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬الشيخ‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬البسيتين‭ ‬والمدرب‭ ‬الحالي‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الشاطئية،‭ ‬عودته‭ ‬عن‭ ‬الاستقالة‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬قدمها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬جهاز‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بالنادي‭.‬

وأوضح‭ ‬الشيخ‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬خص‭ ‬به‭ ‬الملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬تراجعه‭ ‬عن‭ ‬الاستقالة‭ ‬جاء‭ ‬استجابة‭ ‬لرغبة‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬الذين‭ ‬أبدوا‭ ‬إصرارهم‭ ‬على‭ ‬استمراره‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الجهاز،‭ ‬تقديرا‭ ‬لجهوده‭ ‬السابقة‭ ‬وخبرته‭ ‬الفنية‭ ‬والإدارية‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخطوات‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬الخاصة‭ ‬بترتيب‭ ‬أوضاع‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة،‭ ‬أشار‭ ‬الشيخ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬سيتضح‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسفر‭ ‬عنه‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرتقب‭ ‬لمجلس‭ ‬إدارة‭ ‬النادي،‭ ‬والذي‭ ‬سيضع‭ ‬ملامح‭ ‬العمل‭ ‬للفترة‭ ‬القادمة‭.‬