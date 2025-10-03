استجابة لرغبة الإدارة.. الشيخ يتراجع

استجابة لرغبة الإدارة.. الشيخ يتراجع
أكد الكابتن محمد الشيخ عضو مجلس إدارة نادي البسيتين والمدرب الحالي لمنتخبنا الوطني للكرة الطائرة الشاطئية، عودته عن الاستقالة التي كان قد قدمها في وقت سابق من رئاسة جهاز الكرة الطائرة بالنادي.
وأوضح الشيخ في تصريح خص به الملحق الرياضي في «أخبار الخليج» أن تراجعه عن الاستقالة جاء استجابة لرغبة مسؤولي النادي الذين أبدوا إصرارهم على استمراره في قيادة الجهاز، تقديرا لجهوده السابقة وخبرته الفنية والإدارية.
وفيما يتعلق بخطوات المرحلة المقبلة الخاصة بترتيب أوضاع الفريق الأول للكرة الطائرة، أشار الشيخ إلى أن ذلك سيتضح بناء على ما يسفر عنه الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة النادي، والذي سيضع ملامح العمل للفترة القادمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1- 10- 2025...