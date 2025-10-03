نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة

نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة
لشبونة - (أ ف ب): استدعى الإسباني روبرتو مارتينيس مدرب المنتخب البرتغالي، لاعب وسط باريس سان جرمان الفرنسي، جواو نيفيش على الرغم من إصابته، ضمن القائمة المعلنة لمباراتي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم لكرة القدم 2026 أمام إيرلندا والمجر.
وكان لاعب الوسط أعلن انسحابه في اللحظة الأخيرة الأربعاء من مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة الإسباني التي فاز بها الباريسيون 2-1 على الملعب الأولمبي في مونتجويك.
ويشهد المعسكر عودة المدافع نيلسون سيميدو، ولاعب الوسط ماتيوس نونيش والمهاجم رافاييل لياو.
وقال مارتينيس في مؤتمر صحفي «في هذه المرحلة من التصفيات لا مجال للخطأ (...) الهدف هو أن نبقى في كامل تركيزنا لمحاولة الفوز في المباراتين».
وتتصدر البرتغال المجموعة السادسة بست نقاط من مباراتين، وستواجه إيرلندا والمجر في 11 و14 أكتوبر على ملعب ألفالادي في لشبونة.
