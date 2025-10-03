نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

لشبونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدعى‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬جواو‭ ‬نيفيش‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابته،‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬المعلنة‭ ‬لمباراتي‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭ ‬أمام‭ ‬إيرلندا‭ ‬والمجر‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الباريسيون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬مونتجويك‭.‬

ويشهد‭ ‬المعسكر‭ ‬عودة‭ ‬المدافع‭ ‬نيلسون‭ ‬سيميدو،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ماتيوس‭ ‬نونيش‭ ‬والمهاجم‭ ‬رافاييل‭ ‬لياو‭.‬

وقال‭ ‬مارتينيس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للخطأ‭ (...) ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬تركيزنا‭ ‬لمحاولة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‮»‬‭.‬

وتتصدر‭ ‬البرتغال‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬وستواجه‭ ‬إيرلندا‭ ‬والمجر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و14‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ألفالادي‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭.‬