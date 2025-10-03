  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة

نيفيش في تشكيلة البرتغال رغم الإصابة

2025-10-03 08:05:47
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

لشبونة‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استدعى‭ ‬الإسباني‭ ‬روبرتو‭ ‬مارتينيس‭ ‬مدرب‭ ‬المنتخب‭ ‬البرتغالي،‭ ‬لاعب‭ ‬وسط‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي،‭ ‬جواو‭ ‬نيفيش‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إصابته،‭ ‬ضمن‭ ‬القائمة‭ ‬المعلنة‭ ‬لمباراتي‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬2026‭ ‬أمام‭ ‬إيرلندا‭ ‬والمجر‭.‬

وكان‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬أعلن‭ ‬انسحابه‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الأربعاء‭ ‬من‭ ‬مواجهة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭ ‬أمام‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني‭ ‬التي‭ ‬فاز‭ ‬بها‭ ‬الباريسيون‭ ‬2‭-‬1‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬مونتجويك‭.‬

ويشهد‭ ‬المعسكر‭ ‬عودة‭ ‬المدافع‭ ‬نيلسون‭ ‬سيميدو،‭ ‬ولاعب‭ ‬الوسط‭ ‬ماتيوس‭ ‬نونيش‭ ‬والمهاجم‭ ‬رافاييل‭ ‬لياو‭.‬

وقال‭ ‬مارتينيس‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬لا‭ ‬مجال‭ ‬للخطأ‭ (...) ‬الهدف‭ ‬هو‭ ‬أن‭ ‬نبقى‭ ‬في‭ ‬كامل‭ ‬تركيزنا‭ ‬لمحاولة‭ ‬الفوز‭ ‬في‭ ‬المباراتين‮»‬‭.‬

وتتصدر‭ ‬البرتغال‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬بست‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬مباراتين،‭ ‬وستواجه‭ ‬إيرلندا‭ ‬والمجر‭ ‬في‭ ‬11‭ ‬و14‭ ‬أكتوبر‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ألفالادي‭ ‬في‭ ‬لشبونة‭.‬

MENAFN03102025000055011008ID1110148594

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث