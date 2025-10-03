  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
دراغان يستدعي الحردان إلى تجمع أكتوبر

2025-10-03 08:05:46
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

كتب‭: ‬أحمد‭ ‬جواد

استدعى‭ ‬الكرواتي‭ ‬دراغان‭ ‬تالاييتش،‭ ‬مدرب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬لاعب‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬محمد‭ ‬الحردان‭ ‬للانضمام‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المنتخب‭ ‬خلال‭ ‬معسكر‭ ‬شهر‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يغادر‭ ‬المنتخب‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬المقبل‭ ‬6‭ ‬أكتوبر‭ ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬حيث‭ ‬سيخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬وديتين،‭ ‬الأولى‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬المغرب‭ ‬يوم‭ ‬9‭ ‬أكتوبر،‭ ‬والثانية‭ ‬أمام‭ ‬منتخب‭ ‬مصر‭ ‬يوم‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬نفسه،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬برنامج‭ ‬الإعداد‭ ‬للاستحقاقات‭ ‬المقبلة‭.‬

MENAFN03102025000055011008ID1110148593

