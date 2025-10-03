دراغان يستدعي الحردان إلى تجمع أكتوبر

دراغان يستدعي الحردان إلى تجمع أكتوبر
كتب: أحمد جواد
استدعى الكرواتي دراغان تالاييتش، مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، لاعب نادي المحرق محمد الحردان للانضمام إلى قائمة المنتخب خلال معسكر شهر أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن يغادر المنتخب يوم الإثنين المقبل 6 أكتوبر إلى المغرب، حيث سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر، والثانية أمام منتخب مصر يوم 12 من الشهر نفسه، وذلك ضمن برنامج الإعداد للاستحقاقات المقبلة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
أخبار البورصة اليوم الأربعاء 1- 10- 2025...