بالاسيوس يمدد عقده مع ليفركوزن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) السبت ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٥ - 02:00

ميونيخ‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬مدّد‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الدولي‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إيسيكيال‭ ‬بالاسيوس‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬باير‭ ‬ليفركوزن‭ ‬سادس‭ ‬ترتيب‭ ‬الدوري‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عامين‭ ‬إضافيين‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2030‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أعلن‭ ‬النادي‭ ‬أمس‭ ‬الجمعة‭.‬

وجاء‭ ‬بالاسيوس‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬مسيرته‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬ريفر‭ ‬بلايت‭ ‬إلى‭ ‬ليفركوزن‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭ ‬بعقد‭ ‬كان‭ ‬ينتهي‭ ‬في‭ ‬صيف‭ ‬2028‭.‬

وقال‭ ‬المدير‭ ‬الرياضي‭ ‬لليفركوزن‭ ‬سيمون‭ ‬رولفس‭: ‬‮«‬منذ‭ ‬وصوله‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬أصبح‭ ‬إيسيكيال‭ ‬بالاسيوس‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬فريقنا‭. ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬اللاعبين‭ ‬البارزين‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وسيواصل‭ ‬تحمّل‭ ‬مسؤوليات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬فريق‭ ‬متعطّش‭ ‬للنجاح‮»‬‭.‬

وتُوّج‭ ‬بالاسيوس‭ ‬بطلا‭ ‬للعالم‭ ‬مع‭ ‬الأرجنتين‭ ‬أواخر‭ ‬2022،‭ ‬وكان‭ ‬عنصرا‭ ‬أساسيا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬شبه‭ ‬المثالي‭ ‬لليفركوزن‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬الذي‭ ‬انتهى‭ ‬بلقبي‭ ‬الدوري‭ ‬والكأس،‭ ‬مع‭ ‬هزيمة‭ ‬واحدة‭ ‬فقط‭ (‬في‭ ‬نهائي‭ ‬الدوري‭ ‬الأوروبي‭ ‬‮«‬يوروبا‭ ‬ليغ‮»‬‭) ‬من‭ ‬أصل‭ ‬53‭ ‬مباراة‭ ‬خاضها‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬بالاسيوس‭: ‬‮«‬إنه‭ ‬شعور‭ ‬رائع‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‮»‬‭.‬