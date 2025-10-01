(تافه وكثير الشكوى).. ماذا دار بين فينيسيوس وقائد أتلتيكو؟

(تافه وكثير الشكوى).. ماذا دار بين فينيسيوس وقائد أتلتيكو؟
خبرني - وصف فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، كوكي قائد أتلتيكو مدريد، بـ"التافه كثير الشكوى" واتهمه بتسريب محادثاتهما للصحافة، قبل أن يستخدم الأخير كيليان مبابي للنيل من البرازيلي، قائلاً إن الفرنسي أفضل منه وسيأخذ منه الأضواء.
وتلقى ريال مدريد هزيمة قاسية بنتيجة 5-2 أمام مضيفه وغريمه أتلتيكو مدريد، وهي المرة الأولى منذ 75 عاماً التي يتلقى فيها الفريق خمسة أهداف أمام جاره العاصمي.
وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن كوكي دخل في مشادة مع فينيسيوس خلال عدة لقطات من المباراة، إذ اصطدم الثنائي أكثر من مرة أثناء اللعب.
وخلال إحدى المواجهات، وصف فينيسيوس منافسه كوكي بـ"التافه كثير الشكوى" ليرد الأخير ضاحكًا، ثم اتهم البرازيلي قائد أتلتيكو بتسريب كل ما يقال داخل الملعب إلى الصحافة.
وأضافت الصحيفة الإسبانية: قال فينيسيوس لكوكي "أنت دائمًا تتحدث مع الصحافة. كل ما أقوله تنقله إلى وسائل الإعلام".
وأتبعت الصحيفة: عاد اللاعبان ليتشابكا لفظيًا من جديد، ليتدخل لو نورماند وكيليان مبابي للفصل بينهما.
وأوضح التقرير: استغل كوكي اللحظة ليشير إلى مبابي، مخاطبًا فينيسيوس: "إنه الأفضل" ليرد البرازيلي بثقة: "طبعًا، لكنه يلعب معي، وسنفوز أكثر" عندها أطلق كوكي عبارته التي كان يحتفظ بها: "سيأخذ الأضواء منك".
