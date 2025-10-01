  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مستعمرون يحرقون أجزاء من منزل في حوارة جنوب نابلس

2025-10-01 02:04:57
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس / PNN - أقدم مستعمرون، فجر اليوم الأربعاء، على إحراق أجزاء من منزل في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

وأفادت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن عبد الحكيم العامر في منطقة رأس زيد جنوب غرب البلدة، وأضرموا النار في جزء منه (العريشة)، ما ألحق أضرارًا مادية بالمكان.

وأضافت أن المنطقة تشهد منذ فترة أعمال تجريف واعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، تستهدف منازل المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة هناك.

