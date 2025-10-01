مستعمرون يحرقون أجزاء من منزل في حوارة جنوب نابلس

مستعمرون يحرقون أجزاء من منزل في حوارة جنوب نابلس
وأفادت رئيسة شعبة العلاقات العامة في بلدية حوارة رنا أبو هنية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا منزل المواطن عبد الحكيم العامر في منطقة رأس زيد جنوب غرب البلدة، وأضرموا النار في جزء منه (العريشة)، ما ألحق أضرارًا مادية بالمكان.
وأضافت أن المنطقة تشهد منذ فترة أعمال تجريف واعتداءات متكررة من قبل المستعمرين، تستهدف منازل المواطنين القريبة من البؤرة الاستيطانية الجديدة المقامة هناك.
