قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم، وتمركزت عند منطقتي باب الزقاق ومفترق الراضي واغلقت الشارع الرئيس القدس الخليل، دون التبليغ عن مداهمات أو اعتقالات.
