قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم

2025-10-01 02:04:57
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم / PNN - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف ليلة الثلاثاء، مدينة بيت لحم.
وأفاد مصدر محلي ، أن قوات الاحتلال اقتحمت بيت لحم، وتمركزت عند منطقتي باب الزقاق ومفترق الراضي واغلقت الشارع الرئيس القدس الخليل، دون التبليغ عن مداهمات أو اعتقالات.

