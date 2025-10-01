الكونغرس يجرّ الولايات المتحدة إلى شلل في الحكومة الفدرالية بعد فشل التوصل إلى اتفاق تمويل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن / PNN– دخلت الحكومة الأميركية، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء، في حالة شلل فدرالي كامل إثر فشل الكونغرس في إقرار قانون تمويل مؤقت للدوائر الحكومية، بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر/أيلول دون تمرير ميزانية جديدة.

رفض مجلس الشيوخ الأميركي، مساء الثلاثاء، مشروع قانون تمويل مؤقت تقدّمت به الغالبية الجمهورية، حيث لم يستطع تأمين الأصوات الـ 60 اللازمة لتمريره، ليُعلن بذلك بدء الإغلاق الرسمي للحكومة الفدرالية. ويترتّب على هذا الإغلاق تجميد العديد من الأنشطة غير الأساسية للحكومة، وحرمان مئات الآلاف من الموظفين المدنيين من رواتبهم مؤقتًا، وتعطيل بعض خدمات شبكة الأمان الاجتماعي والمشروعات ذات الطابع الإداري.

يُذكر أن هذا الإغلاق هو الخامس عشر من نوعه في الولايات المتحدة منذ عام 1981، وهو الأول منذ نحو سبع سنوات، في حين شهدت الولايات المتحدة أطول فترة إغلاق في تاريخها استمرت 35 يوما.