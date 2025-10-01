الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل ويفتش منازل ويغلق طرقًا رئيسية

الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل ويفتش منازل ويغلق طرقًا رئيسية
وأفادت مصادر محلية وأمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي نور بركات الأطرش عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.
كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة السويطي، وعاثت بمحتوياتها خرابًا.
وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.
