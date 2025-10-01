  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل ويفتش منازل ويغلق طرقًا رئيسية

الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل ويفتش منازل ويغلق طرقًا رئيسية

2025-10-01 02:04:56
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنًا من مدينة الخليل، وفتشت عددًا من المنازل في المحافظة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي نور بركات الأطرش عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة السويطي، وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.

MENAFN01102025000205011050ID1110134041

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث