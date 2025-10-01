الاحتلال يعتقل شابًا من الخليل ويفتش منازل ويغلق طرقًا رئيسية

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل / PNN - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مواطنًا من مدينة الخليل، وفتشت عددًا من المنازل في المحافظة جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب علي نور بركات الأطرش عقب مداهمة منزله في مدينة الخليل وتفتيشه والعبث بمحتوياته، قبل أن تقتاده إلى جهة مجهولة.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة بيت عوا جنوب غرب الخليل، تعود ملكيتها لعائلة السويطي، وعاثت بمحتوياتها خرابًا.

وفي السياق ذاته، نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددًا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، ما أعاق حركة تنقل المواطنين.