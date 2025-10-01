  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
17 شهيدًا منذ منتصف الليل في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

17 شهيدًا منذ منتصف الليل في عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

2025-10-01 02:04:56
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة / PNN - استشهد 17 مواطنًا منذ ما بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم الأربعاء، جراء سلسلة غارات وقصف لطائرات ومدفعية الاحتلال استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بأن ثلاثة مواطنين ارتقوا شهداء في غارات استهدفت منزلين بمخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، فيما استشهد مواطن آخر وأصيب عدد من أفراد الدفاع المدني بعد قصف مباشر لطائرات الاحتلال أثناء محاولتهم نقل جرحى قصف مدرسة الفلاح التي كانت تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما وصل جثمان الشهيد حسني أبو هويشل إلى مستشفى شهداء الأقصى، عقب استهداف شقة سكنية في مخيم البريج وسط القطاع.

وفي حي الدرج وسط مدينة غزة، انفجرت عشرات العبوات الناسفة التي ألقتها طائرات الاحتلال المسيرة من نوع "كوادكوبتر" على أسطح منازل المواطنين، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة.

كما قصفت طائرات الاحتلال شقة سكنية في شارع الثورة بحي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن إصابات، في حين أصيب مواطنون آخرون جراء استهداف منزل في شارع الثلاثيني بحي الصبرة جنوب المدينة.

وفي تطور آخر، أضرمت قوات الاحتلال النيران في مبانٍ بمحيط الجامعة الإسلامية جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

كما استشهد مواطن وأصيب عدد آخر في غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على المخيم الجديد شمال غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.

إلى ذلك، أظهرت حصيلة الصحة أن شهر أيلول/سبتمبر 2025 وحده شهد ارتقاء 2106 شهداء في قطاع غزة، توزعوا على النحو الآتي:

شمال القطاع: 1382 شهيدًا

وسط القطاع: 347 شهيدًا

جنوب القطاع: 377 شهيدًا

MENAFN01102025000205011050ID1110134040

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث