زلزال مدمر في الفلبين: مئات القتلى الجرحى

2025-10-01 02:04:56
(MENAFN- Palestine News Network ) مانيلا / PNN - أعلنت السلطات الفلبينية، صباح اليوم الأربعاء، أن الزلزال العنيف الذي ضرب مساء الثلاثاء وسط الأرخبيل بقوة 6,9 درجات أوقع حتى الآن "ما يصل إلى 60 قتيلا إضافة إلى مئات الإصابات"، ومن المرجح أن ترتفع حصيلة الضحايا.

وقال نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، رافاييليتو أليخاندرو للصحافيين في مانيلا "نتلقى عددا متزايدا من التقارير عن وجود ضحايا، لذا فإنّ الوضع متقلب للغاية. تلقينا تقارير تفيد بمقتل ما يصل إلى 60 شخصا في هذا الزلزال".

وتسارعت في الفلبين عمليات البحث عن ناجين غداة زلزال عنيف ضرب وسط البلاد بقوة 6,9 درجات، في كارثة جديدة تأتي في وقت لم يتعاف فيه الأرخبيل بعد من تداعيات العواصف المدمرة التي ضربته قبل أيام.

