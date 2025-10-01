منظّمات حقوق الإنسان هدفا لليمين الإسرائيلي

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب / PNN - يتوازى مع حرب الإبادة الجماعية، التي تشنّها إسرائيل على غزّة منذ عامَين، في الحلبة السياسية الداخلية، هجومٌ على منظّمات حقوق الإنسان الإسرائيلية. وهو استمرار لما بدأ به اليمين الإسرائيلي، وصعّده منذ أكثر من عقد ونصف العقد، عندما طرح بالتزامن مع الحرب التي شنّها على غزّة في أواخر عام 2008 اقتراحاً على الكنيست يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق لتقصّي وقائع عمل منظّمات حقوق الإنسان هذه ومصادر تمويلها. وكان الأساس الذي انطلق منه اليمين لعمل منظّمات حقوق الإنسان داخل إسرائيل، أن تفسيره الأيديولوجي لهذه الحقوق هو التفسير المشروع الوحيد، وليس ثمّة أهمية أو مكان لتفسيرات ترتكز على القيم العالمية المتداولة.

بل إن هذه القيم الأخيرة تُعرض كما لو أنها انحراف عن الصواب، فضلاً عن أن عملية النقد لسياسة الحكومة وممارساتها تقتضي لفظ المُنتقدين وإقصاءهم، بمعزل تامّ عن فحوى النقد.

وقد أوجز مذيعٌ في إذاعة الجيش الإسرائيلي الأمر برمّته في التساؤل: "أفلا يقوم خونة يساريون يعانون من مشكلة هُويَّة بالتجسّس علينا لحساب المعسكر الآخر، فلماذا إذاً لا يقوم الأقوياء منا بضربهم ضرباً مبرحاً يعيدهم إلى بيوتهم بندوب بائنة؟"، وكان يقصد بالتحديد أعضاء منظّمة "لنكسر الصمت"، الذين قدّموا شهادات حول انتهاكات إسرائيل في غزّة أمام لجنة التحقيق الأممية التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في إبريل/ نيسان 2009 (لجنة غولدستون).

وعلى أعتاب إقامة الحكومة الحالية، أكّد رئيس حزب "الصهيونية الدينيّة" بتسلئيل سموتريتش، الذي تولى منصبَي وزير المال والوزير الثاني في وزارة الأمن، أن منظّمات حقوق الإنسان التي تعمل ضدّ دولة إسرائيل تشكّل تهديداً وجودياً للدولة، وسيتعيّن على الحكومة الجديدة فور توليها السلطة اتخاذ إجراءات صارمة ضدّ هذه المنظّمات.

وإذا ما شئنا أن نجمل أبرز المستجدّات المتعلّقة بحملة اليمين الإسرائيلي على منظّمات حقوق الإنسان، لا بد من الإشارة إلى مسألتين. الأولى، نشر الأفكار التي تعزّز اعتبار المنظّمات التي تُركّز في الدفع قدماً بالقيم العالمية مشبوهةً فوريةً بوصفها تقف ضدّ الدولة، ويُنظر إلى القيم العالمية باعتبارها مرفوضةً ولا تُعتبر معاييرَ مشروعةً للنقد في الخطاب القومي. والهدف من وراء ذلك هو أن يبقى الفصل في الحيّز العام بين الفرد والدولة ضبابياً أو مموّهاً فيفقد الفرد فرديته، ويُجنَّد جزءاً من المجموع القومي من أجل صدّ الانتقادات الموجّهة إلى الدولة. وفي كثير من الأحيان يُعرض النقد ضدّ سياسة معينة للحكومة نقداً موجّهاً إلى الشعب.

والمسألة الثانية لجوء منظّمات يمينية إلى تبنّي خطاب حقوق الإنسان من أجل تبرير أهداف الصهيونية ومصالحها. وقد ظهرت المؤشّرات الأولى إلى هذه الظاهرة في مطلع الألفية الثانية، بين صفوف نُشطاء سياسيين وأعضاء كنيست من أحزاب اليمين الإسرائيلي. ونال هذا الخطاب دفعةً إلى الأمام في عام 2005، في أعقاب إخلاء قرابة ثمانية آلاف مستوطن يهودي من قطاع غزّة في نطاق تنفيذ "خطة الانفصال" أحادية الجانب، إذ أخذت منظّمات يمينية تلجأ إلى الادّعاء القائل إن إخلاء المستوطنين اليهود من بيوتهم بالقوة يُعتَبر مخالفاً لخطاب حقوق الإنسان. وفي أعقاب ذلك بدأنا نلاحظ أن معارضي "حلّ الدولتَين" يستخدمون خطاب حقوق الإنسان ضدّ إخلاء مستوطنين يهود من منطقة محددة كي تقام عليها دولة فلسطينية متجانسة سكّانياً. ووجد هذا الادّعاء تعبيراً له حين وصف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إمكانية إخلاء مستوطنين يهود من الأراضي الفلسطينية بأنها بمثابة "تطهير عرقي".

وتلقى هذه المقاربات قبولاً سريعاً في صفوف الإسرائيليين الذين أظهرت مؤشّراتٌ سبقت الحرب على غزّة أن 90% منهم يعتقدون أنّ إسرائيل تحافظ على حقوق الإنسان الخاصّة بالفلسطينيين في أراضي 1967. وتعتقد أكثرية جارفة منهم أنّ ممارسات دولة الاحتلال ضدّ الفلسطينيين لا تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان، في المقابل، فإنّ أكثر من نصفهم يعتقدون أنّ الممارسات المشابهة ضدّ المستوطنين الإسرائيليين تشكّل انتهاكاً لحقوق الإنسان.