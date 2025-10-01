  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي

الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي

2025-10-01 02:04:37
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتولى الاتحاد الروسي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي، خلفًا لكوريا الجنوبية.


ويعقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يُجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.


ويتكوّن المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: كوريا الجنوبية، وبنما، والباكستان، وغويانا، واليونان، والجزائر، وسيراليون، وسلوفينيا، والدنمارك، والصومال.


ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأخير غير فعّال.

MENAFN01102025000208011052ID1110134037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث