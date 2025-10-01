الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي

الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي
ويعقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يُجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.
ويتكوّن المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: كوريا الجنوبية، وبنما، والباكستان، وغويانا، واليونان، والجزائر، وسيراليون، وسلوفينيا، والدنمارك، والصومال.
ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأخير غير فعّال.
