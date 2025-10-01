الاتحاد الروسي يتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يتولى الاتحاد الروسي، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر تشرين الأول الحالي، خلفًا لكوريا الجنوبية.



ويعقد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبينزيا، مؤتمرًا صحفيًا ظهر اليوم، بتوقيت نيويورك، يطلع خلاله الصحافة المعتمدة على برنامج عمل المجلس بعد أن يُجيز مجلس الأمن البرنامج في جلسة صباحية.



ويتكوّن المجلس من 15 دولة، لكل منها صوت واحد، منها خمس دول دائمة العضوية، ولها حق النقض "الفيتو"، وهي: الاتحاد الروسي، فرنسا، الصين، بريطانيا، والولايات المتحدة الأميركية، و10 دول أعضاء غير دائمة تُنتخب لمدة عامين من قبل الجمعية العامة حسب التوزيع الجغرافي المعتمد، وهي: كوريا الجنوبية، وبنما، والباكستان، وغويانا، واليونان، والجزائر، وسيراليون، وسلوفينيا، والدنمارك، والصومال.



ومجلس الأمن هو أحد أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية الستة، التي تشمل الأمانة العامة، والجمعية العامة، ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية، والأخير غير فعّال.