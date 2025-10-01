  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم

2025-10-01 02:04:36
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان من طولكرم في الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

