القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم

القوات الإسرائيلية تعتقل 3 شبان في طولكرم
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 3 شبان من طولكرم في الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
