نيكاي ينخفض وسط عمليات جني أرباح

2025-10-01 02:04:29
(MENAFN- Al-Bayan) ">انخفض المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء مع تداول معظم القطاعات في المنطقة السلبية، وسط سعي المستثمرين لجني الأرباح بعد الارتفاع الأخير في بداية النصف الثاني من السنة المالية.

ونزل نيكي بنسبة 1.1 بالمئة إلى 44440.92 نقطة بحلول الساعة 0212 بتوقيت جرينتش، متجها لرابع جلسة من التراجع على التوالي. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.67 بالمئة إلى 3085.38 نقطة.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في طوكاي طوكيو انتيليجنس لابوراتوري "إنه تراجع عن الارتفاع الذي عزز المؤشر نيكي حتى الشهر الماضي... أراد المستثمرون جني الأرباح، لذا قاموا ببيع الأسهم التي ارتفعت أكثر من غيرها، مثل طوكيو إلكترون ومجموعة سوفت بنك".

وصعد المؤشر نيكاي بنسبة 5.2 بالمئة في سبتمبر أيلول في سادس شهر على التوالي من المكاسب.

