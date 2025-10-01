  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
النفط يستقر بعد يومين متتاليين من الخسائر

2025-10-01 02:04:28
(MENAFN- Al-Bayan) "> استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد يومين متتاليين من الخسائر، إذ وازن المستثمرون بين خطط أوبك+ المحتملة لزيادة الإنتاج الشهر المقبل واحتمال تقلص المخزونات في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم ديسمبر 12 سنتا إلى 66.15 دولاراً للبرميل. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا ليسجل 62.49 دولاراً للبرميل.

وسجل الخامان انخفاضا بأكثر من ثلاثة بالمئة عند التسوية يوم الاثنين، وهو أكبر انخفاض يومي لهما منذ أول أغسطس آب. وهبطا أمس الثلاثاء بنسبة 1.5 بالمئة على الأقل.

وساعدت توقعات تقلص مخزونات النفط الخام الأمريكية في منع الأسعار من الانخفاض أكثر من ذلك.

وقالت مصادر في السوق نقلا عن تقديرات معهد البترول الأمريكي أمس الثلاثاء إن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت، في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها إن مخزونات الخام انخفضت بمقدار 3.67 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 26 سبتمبر أيلول.

وأوضحت المصادر أن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل، بينما زادت مخزونات نواتج التقطير بواقع ثلاثة ملايين برميل عن الأسبوع الماضي.

وذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن تحالف أوبك+ قد يتفق على زيادة إنتاج الخام بما يصل إلى 500 ألف برميل يوميا في نوفمبر ، أي ثلاثة أضعاف الزيادة التي أقرها التحالف في أكتوبر.

وقال اثنان من المصادر إن ثمانية أعضاء في التحالف الذي يضخ نحو نصف النفط العالمي، يدرسون زيادة تتراوح بين 274 و411 ألف برميل يوميا. وقال مصدر ثالث إن الزيادة قد تصل إلى 500 ألف برميل.

لكن منظمة أوبك ذكرت في منشور على إكس أن التقارير الإعلامية عن خطط رفع الإنتاج 500 ألف برميل يوميا مضللة.

