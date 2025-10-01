طلاء بالذكاء الاصطناعي يبرد المباني 20 درجة ويقلل الاعتماد على التكييف

MENAFN - Al-Bayan) ">تعاني أرجاء المعمورة من ارتفاع درجات الحرارة وتغير المناخ، وإزاء هذه الأجواء، نجح فريق من الباحثين في ابتكار طلاء باستخدام الذكاء الاصطناعي يقلص درجة الحرارة إلى 20 درجة مئوية، يمكن استخدامه في طلاء المباني والسيارات لتقليل درجات الحرارة، إضافة إلى مجالات شتى أخرى ما سيحدث نقلة نوعية في إدارة الطاقة.

طلاء مدعوم بالذكاء الاصطناع

عن طريق استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي والبعد عن الطرق التقليدية التي تعتمد التعديلات التدريجية تم ابتكار هذا الطلاء بقيادة خبراء من جامعة تكساس في أوستن ومؤسسات عالمية أخرى، عن طريق التعلم الآلي لتصميم مواد بناءً على الخصائص الحرارية المطلوبةوفق sustainability-times.

وبحسب يويبينغ تشنغ، الأستاذ المشارك في المشروع، فإن هذا النهج يسمح بالانطلاق من الخصائص المستهدفة لتصميم الهيكل المناسب حيث يستطيع إطار عمل الذكاء الاصطناعي المستخدم في هذا البحث معالجة كميات هائلة من البيانات التجريبية والنظرية، وقد مكّنت هذه القدرة الباحثين من توليد أكثر من 1500 تركيبة من الباعثات الحرارية الفائقة، تتميز بهندسة ثلاثية الأبعاد معقدة وتركيبات متنوعة، يكاد يكون من المستحيل إنتاج مثل هذه المواد باستخدام أدوات التصميم التقليدية.

أحدثت الأتمتة ثورة في طريقة تصنيع المواد، مما أتاح أداءً فائقاً لم يكن من الممكن تصوره سابقاً، إضافةً إلى ذلك، تُعد سرعة هذه الطريقة ميزةً كبيرة، فما كان يتطلب في السابق شهوراً من الاختبار، أصبح الآن إنجازه في أيام، مما يتيح استكشاف مجال تصميم وتطبيقات أوسع بكثير كانت بعيدة المنال في السابق.

نتائج مبهرة تحت أشعة الشمس المباشرة

أجرى فريق البحث سلسلة من التجارب على نماذج بناء معرضة لأشعة الشمس المباشرة لمدة أربع ساعات، وكانت النتائج مبهرة' إذ أظهرت الأسطح المغطاة بالطلاء المُصمم بتقنية الذكاء الاصطناعي درجات حرارة أقل بمقدار 10 إلى 36 درجة فهرنهايت أي من " 5 إلى 20 درجة مئوية "من الأسطح المطلية بالطلاء الأبيض أو الرمادي القياسي. وأشار هان تشو، أحد المشاركين في الدراسة، إلى أن هذا الفارق الحراري كبير بما يكفي لتقليل استخدام تكييف الهواء بشكل كبير في المناطق الحارة.

توسيع نطاق استخدام الطلاء

تتجاوز كفاءة هذه الطلاءات أسطح المباني. فقدرتها على عكس ضوء الشمس وإطلاق الحرارة كأشعة تحت حمراء تجعلها مناسبة بشكل خاص لمكافحة ظاهرة الجزر الحرارية الحضرية. كما يمكن استخدامها في قطاع السيارات، لتغطية هياكل السيارات وداخلها لتقلل من تراكم الحرارة أثناء ركنها تحت أشعة الشمس. وفي صناعة النسيج، يُمكن لدمج هذه المواد في الأقمشة التقنية أن يُوفر ملابس تحافظ على درجة حرارة الجسم ثابتة في البيئات الحارة. علاوة على ذلك، تُتيح هذه الطلاءات إمكانية التحكم الحراري في الأقمار الصناعية والمركبات الفضائية الأخرى، حيث قد تُعرّض درجات الحرارة العالية الأجهزة الموجودة على متنها للخطر. يُمكن لهذه المواد المُشعّة للضوء أن تعكس الإشعاع الشمسي بفعالية وتُبدد الحرارة الداخلية بطريقة مُتحكم فيها.

تحول جذري

يُشير هذا النهج إلى تحول جذري في البحث العلمي. إذ تُستبدل التجارب التجريبية المكثفة بالمحاكاة الرقمية المُدمجة مع التعلم العميق، ويرى العلماء القائمون على مشروع الباعثات الفوقية هذا تقارباً واعداً يُحتمل أن يُسرّع اكتشاف مواد جديدة وتصنيعها.

كما يُبشّر دمج الذكاء الاصطناعي في علوم المواد بتأثيراتٍ تحويلية في مختلف القطاعات. إلا أنه يثير أيضًا تساؤلاتٍ جوهرية حول التوازن بين سرعة الابتكار والدقة العلمية.