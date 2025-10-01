  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الذهب يسجل ارتفاعاً قياسياً بعد الإغلاق الأمريكي

2025-10-01 02:04:28
(MENAFN- Al-Bayan) ">سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، ارتفاعاً قياسياً مع دخول الولايات المتحدة الأمريكية الإغلاق الحكومي رسمياً، مما عزز الطلب على الملاذ الآمن، في حين دعمت بيانات العمل الأمريكية الضعيفة التوقعات بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3873.46 دولارا للأوقية كماسجل المعدن الثمين ارتفاعا بنحو 12 بالمئة في سبتمبر ، مما يجعله أعلى ارتفاع شهري له منذ أغسطس 2011.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.4 بالمئة إلى 3888.80 دولارا.

وفشل مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء في إقرار تشريع لتمديد التمويل الحكومي، مما دفع البلاد إلى الإغلاق، بينما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخفيضات إضافية في القوى العاملة بالحكومة الاتحادية.

وقد يؤدي الإغلاق إلى تأخير صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الذي يحظى بمتابعة وثيقة والذي من المقرر صدوره يوم الجمعة، وهو مؤشر رئيسي لقرارات السياسة الاتحادية.

وعززت البيانات الاقتصادية التوقعات بإقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) على تخفيض أسعار الفائدة.

ويزدهر الذهب، وهو وسيلة تحوط تقليدية ضد حالة عدم اليقين، في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بسبب طبيعته التي لا تدر عائدا.

وسجل الذهب عدة مستويات قياسية هذا العام، كان آخرها 3871.45 دولار في 30 سبتمبر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 46.64 دولاراً للأوقية، واستقر البلاتين عند 1573.76 دولاراً، وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1252.25 دولاراً.

