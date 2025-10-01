رسمياً.. الحكومة الأمريكية تبدأ الإغلاق بعد فشل مشروع التمويل

MENAFN - Al-Bayan) "> أغلقت الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء، إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونجرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، مما أشعل فتيل أزمة طويلة وشاقة قد تؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.

ولم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي يحظى بمتابعة دقيقة، وسيبطئ حركة السفر الجوي، وسيعلق البحث العلمي، وسيحجب رواتب القوات الأمريكية، وسيؤدي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.

وهذا الإغلاق الحكومي، الأول منذ حوالى سبع سنوات حين شهدت البلاد أطول فترة إغلاق في تاريخها (استمر حينها 35 يوما)، دخل حيّز التنفيذ بعد أن فشل الجمهوريون في تمديد تمويل الحكومة لما بعد يوم الثلاثاء الذي يمثّل نهاية السنة المالية في الولايات المتّحدة.

رفض ديمقراطي

ورفضت القيادة الديمقراطية في الكونجرس دعم الإجراء الذي اقترحه الحزب الجمهوري ما لم يتضمن أحكاما لتمديد دعم التأمين الصحي في عصر الوباء وإعادة مليارات الدولارات من التمويل للمساعدات الخارجية والبرامج الأخرى التي خفضها ترامب.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون إن المشرعين سيحاولون مرة أخرى صباح الأربعاء.

وأضاف ثون خلال ظهوره على قناة فوكس نيوز: "آمل أن يكون هناك عدد كافٍ من الديمقراطيين العقلانيين هناك. لقد حصلنا على ثلاثة أصوات الليلة... وسنصوت عليه مجددًا غدًا".

"نأمل أن نتمكن من جمع المزيد وفي النهاية، سنحصل على ما يكفي لتمرير هذا الشيء والحفاظ على الحكومة مفتوحة."

وقال ثون لبرنامج "جيسي واترز برايم تايم" إنه يتوقع أن يبدأ الديمقراطيون في مجلس الشيوخ "بالانهيار لأنهم يدركون أن هذه يد خاسرة".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز بالتعاون مع سيينا أن 65% من الناخبين المسجلين يعارضون إغلاق الحكومة "حتى لو لم يتم تلبية مطالب [الديمقراطيين]".

ومن بين الديمقراطيين المسجلين، عارض 43% إغلاق الحكومة حتى لو لم يتمكن الحزب من الحصول على أي تنازلات من الجمهوريين.

كما عارض 59% من الناخبين المستقلين إغلاق الحكومة تحت أي ظرف من الظروف، وكذلك 92% من الجمهوريين.

واتهم ترامب والجمهوريون الديمقراطيين بالرغبة في إدراج "رعاية صحية مجانية للمهاجرين غير الشرعيين" في التشريع لإبقاء الحكومة مفتوحة، وهو الادعاء الذي نفاه الزعماء الديمقراطيون.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، أشار الرئيس الأمريكي إلى إجراءات "لا رجعة فيها" يمكن اتخاذها، بما في ذلك تسريح الموظفين الفيدراليين، عندما يتم إغلاق الحكومة.

وقال ترامب للصحفيين في إشارة إلى الديمقراطيين: "يمكننا أن نفعل أشياء أثناء الإغلاق لا رجعة فيها، وهي سيئة بالنسبة لهم ولا رجعة فيها بالنسبة لهم، مثل استبعاد أعداد كبيرة من الناس، وتقليص الأشياء التي يحبونها، وتقليص البرامج التي يحبونها".

وفي هذه الأثناء، وضع موقع البيت الأبيض على الإنترنت عدًا تنازليًا، معلنًا أن "إغلاق الديمقراطيين وشيك" مع اقتراب منتصف الليل.