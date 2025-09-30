قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب بإلغاء تأشيرات الطلاب

قاض أمريكي يحكم بعدم قانونية جهود ترامب بإلغاء تأشيرات الطلاب
وأنصف قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن وليام يونج المجموعات التي تمثل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في قراره بأن الإدارة تقمع حرية التعبير في حرم الجامعات في انتهاك للتعديل الأول للدستور.
ويركز هذا الحكم فقط على ما إذا كانت الإدارة اعتمدت سياسة غير قانونية. وقال يونج إنه سيحدد ما هو المطلوب لمعالجة الأمر في مرحلة لاحقة من القضية. وحثه محامو مجموعات أعضاء هيئة التدريس على منع إدارة ترامب من التهديد بمثل هذه الاعتقالات والترحيلات في المستقبل.
أصدر يونج، الذي عينه الرئيس الجمهوري الأسبق رونالد ريجان، الحكم بعد أن ترأس محاكمة للطعن في إجراءات اتخذتها الإدارة في إطار خطة متشددة للرئيس الجمهوري بشأن الهجرة.
ورُفعت الدعوى القضائية في مارس ومنذ ذلك الحين، ألغت الإدارة تأشيرات مئات الطلاب والباحثين وأمرت بإلقاء القبض على البعض الآخر،.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
تفاصيل الحالة الجوية في الأردن الأربعاء...
إندونيسيا.. 91 طالبا تحت أنقاض مدرسة انهارت عليهم...
كاميرا مراقبة توثق حادث دهس مروع في اربد - فيديو...
البنتاغون يعلن تقليص مهامه العسكرية في العراق...
قوات الاحتلال تعتقل شابا في الخليل بعد الاعتداء عليه...
مجلس أساقفة إيطاليا يعلن عن مشروع لإنشاء مستشفى في غزة...