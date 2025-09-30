  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
القسام تكشف تفاصيل الكمين المحكم أمس الإثنين في تل الهوى

2025-09-30 03:13:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أنها نفذت عصر أمس الإثنين كميناً محكماً ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي داخل مدرسة الراهبات الوردية في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.
وأوضحت الكتائب أن مقاتليها باغتوا الجنود الإسرائيليين من مسافة الصفر، موقعين عدداً منهم بين قتيل وجريح، فيما ألقى المقاومون عبوات فراغية داخل ناقلتي جند، ما أسفر عن إصابات مباشرة في صفوف طاقميهما.
وأضاف البيان أن المقاتلين تمكنوا أيضاً من تفجير دبابة من طراز "ميركافاه" بعبوة "العمل الفدائي"، مشيراً إلى رصد عمليات إخلاء ميدانية عبر الطيران المروحي.
كما أعلنت القسام عن تدمير دبابة "ميركافاه" أول أمس الأحد بعبوة أرضية شديدة الانفجار قرب "شارع 10" جنوب حي الصبرة، واستهدفت أيضاً تجمعاً للجنود في محيط المستشفى الأردني جنوب حي تل الهوى بعدد من قذائف الهاون.

