وزارة الصحة: تنظيم مهنة التجميل يقلل من الأخطاء الطبية

قالت مديرة مديرية ترخيص المهن في وزارة الصحة إخلاص جاموس، أن نظام ممارسة مهنة علم التجميل لسنة 2025 جاء لينظم هذه المهنة بشكل يضمن حماية المواطنين والحد من الأخطاء الطبية.



وأوضحت جاموس، الثلاثاء، أن النظام يشترط أن تكون أماكن ممارسة المهنة مرخصة من قبل الوزارة، مع ضرورة توافر أجهزة محددة لترخيص مراكز التجميل.



وأضافت أن نسبة الأخطاء الطبية ستنخفض بشكل ملموس، بعد إقرار هذا النظام؛ كون العمل في مجال التجميل سيقتصر على عيادات مرخصة خاضعة لإشراف طبي مباشر، مما يتيح متابعة أي مضاعفات بشكل فوري.



وبيّنت أن أسماء العيادات المرخصة ستُنشر عبر موقع وزارة الصحة، ولن يسمح لأي عامل بممارسة المهنة إلا بعد الحصول على مزاولة مهنة من الوزارة.



وأكدت أن إجراءات مثل حقن إبر التجميل كالبوتوكس والفيلر ستتم فقط تحت إشراف طبيب مختص، وليس من خلال العاملين في العيادات.



وأشارت جاموس إلى أن مؤسسة الغذاء والدواء هي الجهة المسؤولة عن دخول إبر حقن التجميل إلى المملكة، وتوريدها إلى العيادات المرخصة حصراً.