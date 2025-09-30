لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- زارت لجنتا المرأة والعمل والتنمية في مجلس الأعيان، اليوم الثلاثاء، مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني، التابع للشركة الوطنية للتشغيل والتدريب، واطلعتا على برامج التدريب والتشغيل التي ينفذها المجمع.



جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الجلسة النقاشية الخاصة بمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 في محافظة العقبة.



وأكدت رئيس لجنة المرأة في الأعيان، العين خولة العرموطي، أن المجمع يمثل نموذجًا متقدمًا للتوجهات الحديثة في مجال التدريب المهني، لما يقدمه من برامج تجمع بين المهن التقليدية والتخصصات الحديثة، مثل: صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، وأنظمة الطاقة المتجددة، والتصنيع الرقمي، وأنظمة الألياف الضوئية، إضافة إلى برامج الدعم اللوجستي وصيانة المرافق.



وبينت أن هذه التخصصات تشكل رافعة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام القوى العاملة، مشيرة إلى أن التدريب المهني أصبح أداة أساسية لتمكين الشباب والشابات من دخول سوق العمل بمهارات عملية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل.



وقالت إن ما يميز هذه البرامج هو كسر الصورة النمطية للمهن، لا سيما فيما يتعلق بعمل المرأة، من خلال فتح المجال أمامها للانخراط في مجالات غير تقليدية، مثل صيانة المركبات الكهربائية، وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، والعمل في قطاعات التصنيع الرقمي واللوجستيات، بما يسهم في تعزيز المساواة وإثراء سوق العمل الأردني.



وأضافت أن المجمع يوفر بيئة تدريبية متكاملة من خلال مرافق داعمة تشمل مختبرات للغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، مثل الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والهيئة الملكية الأردنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وصندوق حياة للتعليم، بما يضمن ربط التدريب بالفرص التشغيلية والإبداعية.



وأكدت أن الاستثمار في التدريب المهني لا يقتصر على إعداد أيدٍ عاملة ماهرة، بل يمتد إلى إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز ريادة الأعمال، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استدامة.



من جانبه، ثمن رئيس لجنة العمل والتنمية، العين عيسى مراد، الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون ونقل التجربة الألمانية في التدريب المنتهي بالتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإدخال التقنيات في التدريب المتعدد من الناحيتين الأكاديمية والعملية.



وأكد أن توفير هذه البيئة التعليمية المحفزة للمتدرب يمكّنه من الإبداع والابتكار، والاستفادة من الطاقات وتوجيهها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرة الناجحة في العقبة تعتبر أنموذجًا للاستفادة منها في المحافظات الأخرى، إذ إن نسبة التشغيل الفعلي للمتدربين فاقت 50 بالمئة خلال مدة أربعة أشهر منذ بدء المركز نشاطاته.



بدورها، عرضت مدير مجمع العقبة الوطني للتدريب، المهندسة نور مبيضين، بحضور العين نسيمة الفاخري، البرامج التدريبية المتخصصة المنتهية بالتشغيل في القطاع الخاص، ومراحل التدريب والإرشاد الوظيفي المعد لتهيئة المتدرب، بدءًا من إعداد السيرة الذاتية ومقابلات العمل، وصولًا إلى استخدام التقنيات الحديثة لمحاكاة بيئات العمل.