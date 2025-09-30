لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني

لجنتا المرأة والتنمية في الأعيان تزوران مجمع العقبة الوطني للتدريب المهني
جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الجلسة النقاشية الخاصة بمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017 في محافظة العقبة.
وأكدت رئيس لجنة المرأة في الأعيان، العين خولة العرموطي، أن المجمع يمثل نموذجًا متقدمًا للتوجهات الحديثة في مجال التدريب المهني، لما يقدمه من برامج تجمع بين المهن التقليدية والتخصصات الحديثة، مثل: صيانة السيارات الكهربائية والهجينة، وأنظمة الطاقة المتجددة، والتصنيع الرقمي، وأنظمة الألياف الضوئية، إضافة إلى برامج الدعم اللوجستي وصيانة المرافق.
وبينت أن هذه التخصصات تشكل رافعة حقيقية لتعزيز الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام القوى العاملة، مشيرة إلى أن التدريب المهني أصبح أداة أساسية لتمكين الشباب والشابات من دخول سوق العمل بمهارات عملية متقدمة تواكب متطلبات المستقبل.
وقالت إن ما يميز هذه البرامج هو كسر الصورة النمطية للمهن، لا سيما فيما يتعلق بعمل المرأة، من خلال فتح المجال أمامها للانخراط في مجالات غير تقليدية، مثل صيانة المركبات الكهربائية، وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية، والعمل في قطاعات التصنيع الرقمي واللوجستيات، بما يسهم في تعزيز المساواة وإثراء سوق العمل الأردني.
وأضافت أن المجمع يوفر بيئة تدريبية متكاملة من خلال مرافق داعمة تشمل مختبرات للغات وتكنولوجيا المعلومات وقاعات متعددة الاستخدامات، إلى جانب شراكات استراتيجية مع مؤسسات وطنية رائدة، مثل الأكاديمية الملكية لفنون الطهي، والهيئة الملكية الأردنية للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وصندوق حياة للتعليم، بما يضمن ربط التدريب بالفرص التشغيلية والإبداعية.
وأكدت أن الاستثمار في التدريب المهني لا يقتصر على إعداد أيدٍ عاملة ماهرة، بل يمتد إلى إعداد جيل قادر على مواكبة التحولات نحو الاقتصاد الأخضر والرقمي، وتعزيز ريادة الأعمال، والمساهمة في بناء مجتمع أكثر استدامة.
من جانبه، ثمن رئيس لجنة العمل والتنمية، العين عيسى مراد، الشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون ونقل التجربة الألمانية في التدريب المنتهي بالتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وإدخال التقنيات في التدريب المتعدد من الناحيتين الأكاديمية والعملية.
وأكد أن توفير هذه البيئة التعليمية المحفزة للمتدرب يمكّنه من الإبداع والابتكار، والاستفادة من الطاقات وتوجيهها بالشكل الأمثل، مشيرًا إلى أن مثل هذه المبادرة الناجحة في العقبة تعتبر أنموذجًا للاستفادة منها في المحافظات الأخرى، إذ إن نسبة التشغيل الفعلي للمتدربين فاقت 50 بالمئة خلال مدة أربعة أشهر منذ بدء المركز نشاطاته.
بدورها، عرضت مدير مجمع العقبة الوطني للتدريب، المهندسة نور مبيضين، بحضور العين نسيمة الفاخري، البرامج التدريبية المتخصصة المنتهية بالتشغيل في القطاع الخاص، ومراحل التدريب والإرشاد الوظيفي المعد لتهيئة المتدرب، بدءًا من إعداد السيرة الذاتية ومقابلات العمل، وصولًا إلى استخدام التقنيات الحديثة لمحاكاة بيئات العمل.
