تنظيم الطاقة: ربط نقل الملكية ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء يحمي الحقوق

2025-09-30 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن أن غاية الحكم التشريعي الوارد في نص المادة 21/د من قانون الكهرباء العام لسنة 2025، والذي اقتضى ربط إجراءات نقل ملكية العقار ببراءة الذمة من استهلاك الكهرباء، يمثل إصلاحا تشريعيا نوعيا يستهدف صون الحقوق، وترسيخ العدالة، وتعزيز الشفافية في المعاملات العقارية.
وقالت الهيئة، إن هذا الربط يوفر مظلة قانونية واضحة تمنع انتقال أي التزامات مالية سابقة وغير معلنة إلى المالك الجديد، ويسهل على البائع إتمام تسوية التزاماته بصورة موثقة وقانونية، بما يعزز قواعد التعامل العادل في المعاملات العقارية والخدمية على حد سواء.
وبينت الهيئة أن تطبيق مادة القانون المتعلقة ببراءة الذمة المالية، الذي سيبدأ نفاذه مطلع تشرين الأول المقبل، يأتي ضمن استراتيجية متكاملة لتبسيط الإجراءات وتيسير الخدمات للمشتركين.
وفي هذا الإطار، أطلقت الهيئة، بالتنسيق مع شركات التوزيع، خدمة إلكترونية متكاملة تتيح استخراج براءة الذمة عبر المواقع الإلكترونية لشركات الكهرباء، بخطوات سريعة وميسرة.
ولفتت إلى أن هذه الخدمة تهدف إلى تسهيل إنهاء معاملات نقل الملكية بأمان ووضوح، وتقليص الحاجة للإجراءات الورقية أو التنقل المتكرر، مع الحفاظ على سير العمل وفق الأطر القانونية المعمول بها.
وكشفت الهيئة عن توفير خيار إضافي اختياري للراغبين في الحصول على براءة ذمة شاملة للاشتراك، يتضمن إجراء كشف ميداني للتحقق من سلامة العداد والمعدات الفنية قبل استكمال إجراءات نقل الملكية.
وأوضحت أن هذا الإجراء اختياري بالكامل وغير ملزم، ودعت المواطنين إلى طلب هذا الكشف قبل إتمام المعاملة بثلاثة أيام عمل على الأقل، لضمان إنجازه دون تعطيل مسار المعاملة، وبما يتيح للمشتركين الاطمئنان إلى الجوانب الفنية دون أي إلزام أو تعقيد.
وأكدت الهيئة أن هذه المنظومة تدار ضمن إطار قانوني وتنظيمي واضح يضمن الإنصاف ويحفظ حقوق جميع الأطراف، ويجسد التزام الهيئة بتحسين تجربة المتعاملين، ورفع مستوى الشفافية والكفاءة في إجراءات نقل الملكية والمرافق.
وقالت إنها ستواصل مراقبة تطبيق المادة 21/د، وتطوير آليات الخدمة استنادا إلى أفضل الممارسات الدولية، ودعوة الشركاء والخبراء والمشتركين للمساهمة في أي تحسينات مقترحة، بما يضمن حماية الحقوق، وتعزيز الثقة والتوازن في التطبيق، وتكرس مكانة الأردن كنموذج في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.


