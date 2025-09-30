  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ملياردير مصري ضمن هيئة حكام القطاع بعد انتهاء الحرب

2025-09-30 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في مفاجأة كبرى كشفت وثيقة سرية عن هيئة حاكمة انتقالية لـ"غزة الدولية للسلطة الانتقالية"، ستعمل كـ"سلطة سياسية وقانونية عليا" بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وضمت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية 21 صفحة أعدتها فرقة عمل بقيادة توني بلير، وكشفت عن العدد المقترح لأعضاء الهيئة الحاكمة الانتقالية لقطاع غزة، والذي يتراوح بين 7 و 10، وتشمل أسماء توضيحية من بينها اسم الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي يمتلك خبرة في الاتصالات والتكنولوجيا.
كما شملت الوثيقة اسم مارك روان، مدير شركة أبولو جلوبال مانجمنت؛ وأرييه لايتستون، من معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، ومستشار سابق لسفير ترامب الأول في إسرائيل هو ديفيد فريدمان.
وستضم الهيئة ممثلا فلسطينيا "مؤهلا" من رجال الأعمال أو الأمن (يفضل أن يكون من غزة)، ومسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة مثل سيغريد كاغ، بالإضافة إلى شخصيات دولية لضمان "الشرعية والمصداقية".
وتؤكد الوثيقة على شراكات عامة-خاصة لإدارة المشاريع، مع وحدة لحفظ حقوق الملكية لمن يغادرون طوعا، لكنها تثير انتقادات فلسطينية لـ"تهميش"ها السلطة الفلسطينية وإعطائها صلاحيات واسعة للرئيس (بلير) في السياسات الرئيسية، بما في ذلك الأمن وإعادة الإعمار.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل 20 نقطة رئيسية تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "غزة الجديدة"، مع إشراف دولي يقوده ترامب نفسه.
وتأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.
وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثث 25 آخرين) مقابل إطلاق إسرائيل لـ250 فلسطينياً يقضون الحكم المؤبد و1700 آخرين من غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لإدخال مساعدات إنسانية فورية دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي أو الضم للضفة الغربية، وتؤكد عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، مع التركيز على "منطقة حرة" سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، ودعم حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة.


