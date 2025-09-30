ملياردير مصري ضمن هيئة حكام القطاع بعد انتهاء الحرب

403
ملياردير مصري ضمن هيئة حكام القطاع بعد انتهاء الحرب
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- في مفاجأة كبرى كشفت وثيقة سرية عن هيئة حاكمة انتقالية لـ"غزة الدولية للسلطة الانتقالية"، ستعمل كـ"سلطة سياسية وقانونية عليا" بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وضمت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام بريطانية 21 صفحة أعدتها فرقة عمل بقيادة توني بلير، وكشفت عن العدد المقترح لأعضاء الهيئة الحاكمة الانتقالية لقطاع غزة، والذي يتراوح بين 7 و 10، وتشمل أسماء توضيحية من بينها اسم الملياردير المصري نجيب ساويرس، الذي يمتلك خبرة في الاتصالات والتكنولوجيا.
كما شملت الوثيقة اسم مارك روان، مدير شركة أبولو جلوبال مانجمنت؛ وأرييه لايتستون، من معهد اتفاقيات إبراهيم للسلام، ومستشار سابق لسفير ترامب الأول في إسرائيل هو ديفيد فريدمان.
وستضم الهيئة ممثلا فلسطينيا "مؤهلا" من رجال الأعمال أو الأمن (يفضل أن يكون من غزة)، ومسؤولاً كبيراً في الأمم المتحدة مثل سيغريد كاغ، بالإضافة إلى شخصيات دولية لضمان "الشرعية والمصداقية".
وتؤكد الوثيقة على شراكات عامة-خاصة لإدارة المشاريع، مع وحدة لحفظ حقوق الملكية لمن يغادرون طوعا، لكنها تثير انتقادات فلسطينية لـ"تهميش"ها السلطة الفلسطينية وإعطائها صلاحيات واسعة للرئيس (بلير) في السياسات الرئيسية، بما في ذلك الأمن وإعادة الإعمار.
وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لإنهاء الحرب في غزة، تشمل 20 نقطة رئيسية تهدف إلى إعادة إعمار القطاع وتحويله إلى "غزة الجديدة"، مع إشراف دولي يقوده ترامب نفسه.
وتأتي هذه الخطة بعد أكثر من عامين من اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني معظمهم مدنيون وفقا لوزارة الصحة في غزة، وأدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية وأزمة إنسانية حادة.
وتشمل الخطة إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين (حوالي 20 حيا وجثث 25 آخرين) مقابل إطلاق إسرائيل لـ250 فلسطينياً يقضون الحكم المؤبد و1700 آخرين من غزة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي إلى خطوط متفق عليها، وفتح معابر مثل رفح لإدخال مساعدات إنسانية فورية دون قيود عبر الأمم المتحدة والصليب الأحمر.
وترفض الخطة الاحتلال الإسرائيلي أو الضم للضفة الغربية، وتؤكد عدم السماح بتهجير قسري للفلسطينيين، مع التركيز على "منطقة حرة" سياحية وتنموية في غزة لجذب الاستثمارات، ودعم حل الدولتين وتوحيد غزة مع الضفة.
