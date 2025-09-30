  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ترامب يوضح حول غواصتين نوويتين أمرهما بالتحرك اليوم

2025-09-30 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ادعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، أنه أصدر أوامر بنقل غواصتين إلى "سواحل" روسيا "كإجراء احترازي".
وقال ترامب في كلمة أمام القيادة العليا للقوات المسلحة الأمريكية: "تلقينا تهديدا بسيطا من روسيا مؤخرا، فأرسلت غواصة نووية، السلاح الأكثر فتكا".
وزعم في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة "تسبق روسيا والصين بـ 25 عاما" في تطوير تكنولوجيا تصنيع الغواصات. وبحسب قول ترامب، تم اتخاذ قرار إرسال الغواصات بسبب "ذكر الأسلحة النووية".
وأضاف ترامب في الاجتماع: "أرسلت غواصة أو اثنتين - لن أتحدث عن اثنتين - إلى سواحل روسيا كإجراء احترازي بحت. لا يمكننا السماح للناس بتناول كلمة 'نووي' باستخفاف".
في أوائل أغسطس الماضي، أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على وجود نقاش غير مباشر حول القدرات النووية بين ترامب ونائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي حول أن "الغواصات النووية الأمريكية تظل في حالة استنفار قتالي بغض النظر عن تصريحات السياسيين".
وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر سابقا على منصة "تروث سوشيال" أنه أصدر أوامر بإعادة نشر غواصتين نوويتين أمريكيتين في المناطق المناسبة بسبب تصريحات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي. ومن وجهة نظر ترامب، فإن مدفيديف أدلى بتصريحات استفزازية حول الموضوع النووي.
روسيا اليوم



