بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة
وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، فإن البنك سيقيم، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك وجمعية المعمورة الخيرية، صالة عرض متنقلة في لواء الأغوار الجنوبية في منطقة المعمورة داخل صالة بلدية المعمورة، اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء، لتوزيع الملابس على الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية في المنطقة، حيث من المتوقع أن تستفيد منها أكثر من 400 أسرة.
كما يستعد البنك لإطلاق صالة عرض أخرى في محافظة العقبة داخل نادي الخليج، يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بالتعاون مع مبادرة اترك أثر وجمعية الهلال الأحمر/فرع العقبة، وبهدف خدمة أهالي المنطقة من الأسر العفيفة، منتفعي المعونة الوطنية وأسر الأيتام، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 400 عائلة.
وأكد بنك الملابس الخيري في هذا السياق أن هذه الأنشطة تأتي في إطار رسالته الإنسانية لتعزيز التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا تعاون الشركاء والداعمين وتبرعات الأفراد والمؤسسات التي تسهم في إدخال الدفء والفرح إلى قلوب الأسر المستفيدة.
ويأتي هذا النشاط استكمالاً لجهود بنك الملابس الخيري في تقديم الدعم للمجتمعات المحلية من خلال برامجه الثابتة في عمان والكرك وصالاته المتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات.
