بنك الملابس الخيري ينظم صالات عرض متنقلة في الكرك والعقبة

2025-09-30 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يواصل بنك الملابس الخيري، أحد إدارات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تنفيذ برامجه الإنسانية الهادفة إلى خدمة الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في مختلف المحافظات.


وبحسب بيان صادر عن البنك اليوم الثلاثاء، فإن البنك سيقيم، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك وجمعية المعمورة الخيرية، صالة عرض متنقلة في لواء الأغوار الجنوبية في منطقة المعمورة داخل صالة بلدية المعمورة، اليوم الثلاثاء وغد الأربعاء، لتوزيع الملابس على الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية في المنطقة، حيث من المتوقع أن تستفيد منها أكثر من 400 أسرة.


كما يستعد البنك لإطلاق صالة عرض أخرى في محافظة العقبة داخل نادي الخليج، يومي غد الأربعاء وبعد غد الخميس، بالتعاون مع مبادرة اترك أثر وجمعية الهلال الأحمر/فرع العقبة، وبهدف خدمة أهالي المنطقة من الأسر العفيفة، منتفعي المعونة الوطنية وأسر الأيتام، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 400 عائلة.


وأكد بنك الملابس الخيري في هذا السياق أن هذه الأنشطة تأتي في إطار رسالته الإنسانية لتعزيز التكافل الاجتماعي والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين في مختلف المناطق، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود ما كانت لتتحقق لولا تعاون الشركاء والداعمين وتبرعات الأفراد والمؤسسات التي تسهم في إدخال الدفء والفرح إلى قلوب الأسر المستفيدة.


ويأتي هذا النشاط استكمالاً لجهود بنك الملابس الخيري في تقديم الدعم للمجتمعات المحلية من خلال برامجه الثابتة في عمان والكرك وصالاته المتنقلة المنتشرة في مختلف المحافظات.

