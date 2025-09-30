  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
رابط - نتائج قبول أبناء الأردنيات في الجامعات الأردنية

2025-09-30 03:13:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30-9-2025 نتائج الترشيح للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين للعام الجامعي 2025-2026، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة المتقدمين بطلبات (397) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة الذين انطبقت عليهم الشروط، والمسددين لرسم تقديم الطلب (319) طالباً وطالبة، ووفقاً للسياسات العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية فقد تم ترشيح (202) طالباً وطالبة للقبول نتيجةً لحالات تساوي المعدل، حيث كان آخر معدل تم قبوله هو (81.9)%، وللاطلاع على نتائج الترشيح باستخدام الرقم المتسلسل للطالب أو رقم جلوسه يمكن الدخول إلى الرابط التالي:


