فرق عجلون وشباب الطالبية وسهل حوران تتصدر دوري الدرجة الثانية
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 28 أيلول (بترا) - تشاركت فرق عجلون وشباب الطالبية وسهل حوران، في صدارة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد ختام الجولة الثانية من الدوري مساء أمس.
وشهدت الجولة فوز سهل حوران على مؤاب 3-0، وأم القطين على الأردن للفروسية 2-0، وعجلون على شباب الحسين 3-0، وحي الأمير حسن على الطفيلة بالنتيجة ذاتها.
كما تغلب شباب الطالبية على سحاب 6-2، وفاز الكرمل على الجليل 3-1.
ويتشارك شباب الطالبية، عجلون، سهل حوران، والكرمل صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهم، ثم أم القطين، حي الأمير حسن، شباب الحسين، والأردن للفروسية 3 نقاط، بينما بقيت فرق الجليل، مؤاب، الطفيلة، وسحاب دون أي نقطة.
وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما تهبط الفرق الأربعة الأخيرة إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.
