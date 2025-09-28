فرق عجلون وشباب الطالبية وسهل حوران تتصدر دوري الدرجة الثانية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا) - تشاركت فرق عجلون وشباب الطالبية وسهل حوران، في صدارة دوري الدرجة الثانية لكرة القدم، بعد ختام الجولة الثانية من الدوري مساء أمس.وشهدت الجولة فوز سهل حوران على مؤاب 3-0، وأم القطين على الأردن للفروسية 2-0، وعجلون على شباب الحسين 3-0، وحي الأمير حسن على الطفيلة بالنتيجة ذاتها.كما تغلب شباب الطالبية على سحاب 6-2، وفاز الكرمل على الجليل 3-1.ويتشارك شباب الطالبية، عجلون، سهل حوران، والكرمل صدارة الترتيب برصيد 6 نقاط لكل منهم، ثم أم القطين، حي الأمير حسن، شباب الحسين، والأردن للفروسية 3 نقاط، بينما بقيت فرق الجليل، مؤاب، الطفيلة، وسحاب دون أي نقطة.وتقام البطولة بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة، بحيث يتأهل الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني مباشرة إلى دوري الدرجة الأولى، فيما تهبط الفرق الأربعة الأخيرة إلى مصاف أندية الدرجة الثالثة.