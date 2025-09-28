الجولة الثامنة من دوري المحترفين تشهد ارتفاعا في نسبة تسجيل الأهداف

403
الجولة الثامنة من دوري المحترفين تشهد ارتفاعا في نسبة تسجيل الأهداف
(MENAFN- Jordan News Agency) عمان 28 أيلول (بترا)- شهدت الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، ارتفاعا في نسبة تسجيل الأهداف مقارنة مع الجولات الأخيرة من الدوري من خلال تسجيل 17 هدفا.
وكانت الجولة السادسة شهدت تسجيل 12 هدفا وشهدت الجولة السابعة تسجيل 14 هدفا، قبل ان يرتفع مؤشر التسجيل في الجولة الثامنة التي اختتمت ليلة أمس السبت بتسجيل 17 هدفا.
وواصل فريق الرمثا صدارة دوري المحترفين CFI لموسم 2025/2026، بعد تفوقه على الجزيرة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ، على ستاد الحسن باربد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن.
وأحرز هدفي الرمثا حمزة الدردور د.57، وكوابينا داركو د.63.
وضمن نفس الجولة تغلب شباب الأردن على نظيره الأهلي 2-0، بهدفي علي ربعي د.19، ومالك علان د.45+3.
وفاز الحسين على البقعة بخماسية نظيفة، سجلها كل من أندري بني مصطفى د.15، يوسف أبو جلبوش د.33، سليم عبيد د.63، عودة الفاخوري د.65، وخلدون صبرة د.86.
وتفوق الفيصلي على فريق السرحان 4-1، حيث سجل للفيصلي أحمد عرسان د.5، محمد الكلوب د.34، هاري أرون د.75، ومحمد الحلاق د.89، فيما سجل محمد صندوقة د.44، هدف السرحان الوحيد.
واختتمت الجولة بفوز الوحدات على السلط 2-1، بهدفي منذر العلوي د.47، ومحمد كحلان د.77، بينما سجل خالد الدردور هدف السلط الوحيد في الوقت بدل الضائع.
وبنهاية الأسبوع الثامن، يتصدر الرمثا الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه الفيصلي 19، الوحدات 16، الحسين 15، السلط 11، الجزيرة والبقعة 10، شباب الأردن 7، الأهلي 4، فيما بقي السرحان أخيرًا دون نقاط.
