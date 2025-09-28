الجولة الثامنة من دوري المحترفين تشهد ارتفاعا في نسبة تسجيل الأهداف

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 28 أيلول (بترا)- شهدت الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، ارتفاعا في نسبة تسجيل الأهداف مقارنة مع الجولات الأخيرة من الدوري من خلال تسجيل 17 هدفا.وكانت الجولة السادسة شهدت تسجيل 12 هدفا وشهدت الجولة السابعة تسجيل 14 هدفا، قبل ان يرتفع مؤشر التسجيل في الجولة الثامنة التي اختتمت ليلة أمس السبت بتسجيل 17 هدفا.وواصل فريق الرمثا صدارة دوري المحترفين CFI لموسم 2025/2026، بعد تفوقه على الجزيرة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ، على ستاد الحسن باربد، ضمن منافسات الأسبوع الثامن.وأحرز هدفي الرمثا حمزة الدردور د.57، وكوابينا داركو د.63.وضمن نفس الجولة تغلب شباب الأردن على نظيره الأهلي 2-0، بهدفي علي ربعي د.19، ومالك علان د.45+3.وفاز الحسين على البقعة بخماسية نظيفة، سجلها كل من أندري بني مصطفى د.15، يوسف أبو جلبوش د.33، سليم عبيد د.63، عودة الفاخوري د.65، وخلدون صبرة د.86.وتفوق الفيصلي على فريق السرحان 4-1، حيث سجل للفيصلي أحمد عرسان د.5، محمد الكلوب د.34، هاري أرون د.75، ومحمد الحلاق د.89، فيما سجل محمد صندوقة د.44، هدف السرحان الوحيد.واختتمت الجولة بفوز الوحدات على السلط 2-1، بهدفي منذر العلوي د.47، ومحمد كحلان د.77، بينما سجل خالد الدردور هدف السلط الوحيد في الوقت بدل الضائع.وبنهاية الأسبوع الثامن، يتصدر الرمثا الترتيب برصيد 22 نقطة، يليه الفيصلي 19، الوحدات 16، الحسين 15، السلط 11، الجزيرة والبقعة 10، شباب الأردن 7، الأهلي 4، فيما بقي السرحان أخيرًا دون نقاط.