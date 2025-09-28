طقس معتدل اليوم وخريفي حتى الأربعاء

طقس معتدل اليوم وخريفي حتى الأربعاء
عمان 28 ايلول (بترا)- يكون الطقس اليوم الأحد، معتدل الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارًا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الاثنين، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر مثيرة للغبارأحياناً في مناطق البادية.
ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، ويكون الطقس الثلاثاء والأربعاء خريفيًا معتدلًا في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 33 - 18 درجة مئوية، وفي غرب عمان 31 - 16، وفي المرتفعات الشمالية 30 - 17، وفي مرتفعات الشراة 31 - 15، وفي مناطق البادية 36 - 20، وفي مناطق السهول 33 - 18، وفي الأغوار الشمالية 39 - 23، وفي الأغوار الجنوبية 41 - 26، وفي البحر الميت 40 - 25، وفي خليج العقبة 40 - 26 درجة مئوية.
